גנץ חשף כי נציגים חרדים ביקשו לבחון מהלך פוליטי חדש בהובלתו, אך הבהיר כי לא יסכים לשום שיתוף פעולה ללא הצגת מתווה שירות מוסכם

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, התייחס היום (שני) בראיון שהעניק לעיתונאי ישי כהן באתר כיכר השבת לפניות שקיבל, לדבריו, מנציגים של מפלגות חרדיות במהלך השנה האחרונה, במסגרת ניסיונות לבחון אפשרות לשינוי בהרכב הממשלה.

לדברי גנץ, הפניות כללו הצעה פוליטית רחבה. "באו אלי מפלגות חרדיות להציע לי הצעה, בוא נעשה שינוי בממשלה, אתה תוביל אבל בוא נראה שיהיה לנו עם מי לעבוד", אמר.

גנץ הוסיף כי השיב לפונים באופן חד וברור, תוך הצבת תנאי מרכזי הנוגע לשאלת השירות."אמרתי להם, תחזרו לרב ותגידו לו שאני מבקש מתווה שירות, כי אי אפשר בלי זה", ציין.

בהמשך התייחס גם לדיווחים שפורסמו בעבר על מפגשים שנערכו עמו. "זה קרה בשנה האחרונה. היו פרסומים שחרדים הגיעו אלי ליד מרדכי. הם באו לוודא שיש עם מי לעבוד", אמר.

לדבריו, עמדתו לא השתנתה לאורך התקופה. "אמרתי להם שאני לא מוכן בלי מתווה שירות", הדגיש.