ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית משלימה בקהיר הכנות אחרונות לקראת כניסה ראשונה לעזה עד סוף החודש, כחלק משלב ב’ של הפסקת האש

ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית שתנהל את רצועת עזה כממשלת מומחים, מבצעת הכנות אחרונות לקראת הכניסה הראשונה לרצועה, כחלק מתחיל שלב ב' של הפסקת האש. על פי דיווחים ערביים, הועדה מקיימת ישיבות הכנה קדחתניות בקהיר ותיכנס לרצועה עד סוף החודש.

לפי הדיווחים, הוועדה שוהה בימים אלה בבירת מצרים לצורך גיבוש נהלי עבודה, חלוקת סמכויות בין המשרדים האזרחיים והיערכות לניהול השירותים האזרחיים בעזה. מגובשות סמכויות המשרדים והאחראים עליהם, ביניהם תיקי בריאות, חינוך, תשתיות וסיוע הומניטרי.

במקביל לכך, מגובשים נהלי ומגנוני תיאום עם גופי הסיוע והגורמים הבינלאומיים הרבים שיקח חלק במהלך.

על פי הפרסומים, הכניסה הראשונה של חברי הוועדה לרצועה צפויה להתבצע דרך מעבר רפיח, בכפוף להבנות הביטחוניות והמדיניות הנלוות לשלב הבא של הפסקת האש. גורמים ערביים מדגישים כי מדובר בכניסה הדרגתית, שתלווה בליווי ותיאום הדוק עם מצרים, שתבבצע כבר בסוף החודש הקרוב.