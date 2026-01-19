עדות מזעזעת מהאסון בפעוטון בירושלים: "עברתי בין הילדים, ניערתי אותם בזה אחר זה רק כדי לוודא שהם עדיין בחיים"

האירוע הקשה בפעוטון בירושלים, בו מתו 2 תינוקות ועוד 53 נפצעו, ממשיך לזעזע כשנסיבות המקרה טרם התבררו עד תום.

"הגעתי ראשון לזירה ומיד התחלתי בהחייאה על פעוט כבן ארבעה חודשים, הורדנו אותו לאמבולנס, וקראו לי לחזור להחייאה נוספת", סיפר זאבי קליין, חובש באיחוד והצלה שנכח בזירה.

"באותו רגע הבנתי את גודל האירוע ואמרתי למשטרה לפנות את הדירה. המראות היו בלתי נתפסים, מהדירה חולצו קרוב לשלושים תינוקות. כל עגלה שהזזתי חשפה ילדים נוספים, לאחר מכן עברתי בין הילדים, ניערתי אותם בזה אחר זה רק כדי לוודא שהם עדיין בחיים, זה הרגיש כמו סרט רע".