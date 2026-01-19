הנשיא טראמפ ממשיך להרחיב את מועצת השלום לעזה, והזמין אליה גם את נשיא בלראוס לוקשנקו, הדיקטטור האחרון של אירופה

הנשיא דונלד טראמפ ממשיך במאמצים בלתי פוסקים להרחיב את מועצת השלום, שתנהל את הפסקת האש בעזה. השם החדש שהוזמן להצטרף למועצה הוא נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, המוכר גם בתור הדיקטטור האחרון של אירופה.

לוקשנקו, נחשב לאחד המנהיגים האחרונים בעולם, שעדיין מקיימים קשרים תקינים ואף חמימים עם רוסיה והנשיא פוטין, שגם הוא הוזמן להצטרף למועצה.

על פי הפרסומים, הנשיא טראמפ מעוניין להרחיב את מועצת השלום ככל הניתן, כאשר כל שם צפוי להביא איתו גם תוספת לגיטימיות בינלאומית, אך גם כספים.

הנשיא טראמפ דורש מכל גורם שמצטרף למועצת השלום לתרום סכום לתפעול המועצה, על פי הדיווחים כמיליארד דולר לכל הפחות.

קיימות טענות כי טראמפ אף רואה במועצה החדשה הזדמנות ליצור מנגנון בינלאומי עוקף או"ם.