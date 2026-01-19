רעידת אדמה בעוצמה של 3.7 הורגשה בצפון הארץ. מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כ"ץ, הגדיר את השנתיים הבאות כשנות מוכנות קריטית לרעידות אדמה

המכון הגאולוגי עדכן לפני זמן קצר כי בשעה 15:40 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 3.7, באזור חולה – כנרת.

מוקדם יותר היום (שני) פרסמנו, ששר הביטחון ישראל כ"ץ כינס את ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית בראשותו, במיקוד מוכנות מדינת ישראל לרעידות אדמה ובמוכנות הזירה האזרחית לחירום. הוועדה כונסה בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה בשבוע שעבר בישראל.

בפתח הדיון המשתתפים קיבלו סקירה של הערכת המצב השנתית ועקרונות העבודה לשנת 2026, הצגת מוכנות מדינת ישראל להתמודדות עם רעידות אדמה והצגת עיקרי התובנות בזירה האזרחית על רקע המלחמה ולאחר מבצע "עם כלביא".

בדיון השתתפו שר המשפטים יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הכלכלה ניר ברקת, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב דני לוי, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, ראש רח"ל הנכנס תא"ל איציק בר, מ"מ ראש רח"ל, איתן יצחק, ובכירים נוספים.

שר הביטחון הנחה להגדיר את 2027-2026 כשנות מוכנות קריטית לרעידות אדמה, והנחה את פיקוד ורשות החירום הלאומית, בתיאום עם המל"ל, להציג תוך חודשיים תוכנית רב-שנתית בתיאום עם כלל הגופים הרלוונטיים. בנוסף, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי סיכמו להסדיר את הסמכויות לאירועי חירום אזרחיים בין משרדיהם.

עוד הנחו לקדם, בין היתר, טיפול במערכות התרעה, שיפור התיאום ומערכות השליטה והבקרה בין גופי החירום השונים, מיגון מתקנים אסטרטגיים, חיבור הקשר עם גורמים ברשויות המקומיות על מנת לייצר מכפילי כוח בעיתות חירום ומתן מענה ומעטפת ממשלתית לטיפול במחוסרי קורת גג.

עוד הוחלט בוועדה כי תקודם במהירות עבודת מטה, בתיאום עם משרד הפנים והמשרדים הרלוונטיים, להסדרת רגולוציה לקידום מוכנות והכשרה של הרשויות המקומיות. הוועדה תתכנס פעם נוספת בעוד כחודשיים.