השר עומת בישיבת הסיעה עם השאלה מדוע נדרשו שנתיים עד שעבר ל"איומים פוליטיים" בדרישה לממשל צבאי, והאם העולם יאפשר זאת. בתגובה טען כי מפלגתו מנעה כניעה במלחמה והצהיר: "אף אחד לא יעשה את זה עבורנו"

בישיבת הסיעה של מפלגת הציונות הדתית שנערכה היום ׁ(שני), נשאל על ידינו השר בצלאל סמוטריץ' על העיתוי בו בחר להציב "איומים פוליטיים" בדרישה להחלת שליטה ביטחונית וממשל צבאי בעזה, והאם למהלך כזה ישנו היתכנות מבחינת הקהילה הבינלאומית.

בתשובתו, דחה סמוטריץ' את הטענה כי הוא משתמש באיומים פוליטיים, אך הדגיש את חשיבותה המכרעת של מפלגתו בניהול המערכה. "אני חושב שההשפעה של החדר הזה על מהלכי המלחמה הייתה עצומה", הצהיר השר. לדבריו, ללא הנוכחות והלחץ של סיעתו, ישראל הייתה נמצאת במקום אחר לגמרי: "המלחמה הייתה מסתיימת מזמן בכניעה מסוכנת מאוד". הוא הוסיף כי בכוונת מפלגתו להמשיך ולהשפיע על המהלכים גם בעתיד.

עוד באותו נושא במטרה להוזיל מחירים: הרחבה דרמטית של מכסות ייבוא הגבינות 15:59 | נחום פרי 1 1 😀

במענה לשאלת ההמשך על קיומו של אשראי בינלאומי למהלך של כיבוש ושליטה בעזה, השיב סמוטריץ' כי הוא מאמין שניתן לגייס תמיכה כזו, לאור הקונצנזוס סביב הצורך לפרק את חמאס. "אני לא רואה אף אחד עושה את זה עבורנו", הדגיש.

לסיכום, בחר השר לצטט את אמירתו המפורסמת של דוד בן-גוריון כדי להבהיר את עמדתו מול הלחץ העולמי: "אמר כבר מי שאמר – 'לא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים'. אנחנו נעשה את מה שנכון וטוב ומשרת את ביטחוננו, את קיומנו ואת עתיד ילדינו".