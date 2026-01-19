שר האוצר חתם על צו להרחבת מכסות ייבוא הגבינות הקשות והפרימיום לישראל, במסגרת מהלך שמטרתו הגברת התחרות בשוק המזון • לפי משרד האוצר, המכסות הפטורות ממכס יוגדלו בכ-70% וייכנסו לתוקף באופן מיידי לתקופה של שנתיים

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם היום (שני) על צו להרחבה משמעותית של מכסות ייבוא הגבינות הקשות והפרימיום לישראל, מהלך שמטרתו הגברת התחרות בשוק המזון והפחתת יוקר המחיה. על פי הודעת משרד האוצר, מדובר בהגדלה של כ-70% בהיקף הייבוא הפטור ממכס, צעד שנועד להביא לירידת מחירים לצרכנים.

משרד האוצר מציין כי מחירי מוצרי החלב בישראל גבוהים בכ-50% מהממוצע במדינות ה-OECD, וכי מחירי הגבינות הקשות מגיעים אף לפי שניים מהממוצע במדינות אלו. לנוכח פערים אלה הוחלט על הרחבת מכסות הייבוא הפטורות ממכס, במטרה להגדיל את ההיצע ולחזק את התחרות מול הייצור המקומי.

על פי הצו, המכסה הפטורה ממכס תגדל מ-11,500 טון בשנה ל-19,500 טון, תוספת של 8,000 טון. ההרחבה תיכנס לתוקף באופן מיידי ותהיה תקפה למשך שנתיים, כאשר לשר האוצר שמורה הסמכות להאריך את התקופה או לבצע התאמות נוספות בהמשך.

בעת החתימה על הצו אמר שר האוצר: "עשיתי עכשיו צעד משמעותי נוסף במאבק ביוקר המחיה והרחבתי בצורה דרמטית את פתיחת שוק הגבינות הקשות לייבוא. גבינה צהובה פטורה ממכס עולה היום 32 שקל לקילו, לעומת אותה גבינה של המונופולים שעולה פי שלושה. עד היום הגבילו את הכמות של הייבוא והכריחו את כולנו לשלם יקר. עכשיו זה נגמר. יכול להיות כאן זול".

עוד הוסיף סמוטריץ': "המשמעות ברורה: אתם תשלמו פחות על מוצרי בסיס. אני נחוש להמשיך ולהוריד מחירים, ולא אאפשר לאף גורם לעצור מהלכים שנועדו לגרום לנתונים הפנטסטיים של הכלכלה הישראלית לחלחל סוף סוף לכיסם של אזרחי ישראל".

בסיום דבריו פנה שר האוצר לשר הכלכלה וקרא לפרסם את המכסות למכרז בהקדם, לדבריו, "כדי להביא בשורה למשקי הבית בישראל".