תיעוד מחריד: תינוק ישן מתחת לאסלה בפעוטון ברוממה

מכבאות והצלה נמסר כי הגן ממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבניין ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. "התינוק הצעיר שהה בפעוטון לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע", נמסר מכבאות והצלה.

עוד באותו נושא דרעי על אסון הפעוטון: "אסור להפעיל מעונות ללא פיקוח!" 15:39 | נחום פרי 9 0 😀 👏

מפקד מחוז ירושלים, טפסר שמוליק פרידמן, הורה על הקמת צוות חירום מיוחד לבחינת נסיבות האירוע החריג. נציין כי פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר.

המשטרה עיכבה לחקירה שלוש מהמטפלות במתחם גני הילדים. גורמים במשרד החינוך מסרו כי "המעון לא מוכר לנו ומעולם לא הוענק לו רישיון".