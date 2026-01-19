תיעוד מחריד: תינוק ישן מתחת לאסלה בפעוטון ברוממה

בהמשך לאסון במעון בשכונת רוממה בירושלים, בו נקבע מותם של 2 תינוקות ונפצעו עוד עשרות – הופץ תיעוד בו נראה תינוק שוכב מתחת לאסלה בשירותים.
בתיעוד המחריד נראה כי ילדים שכבו בכל פינה בבית. כאמור שני תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים מתו בצהריים (שני), ועוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה לאחר שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום בגן פרטי בירושלים.
מכבאות והצלה נמסר כי הגן ממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבניין ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. "התינוק הצעיר שהה בפעוטון לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע", נמסר מכבאות והצלה.
מפקד מחוז ירושלים, טפסר שמוליק פרידמן, הורה על הקמת צוות חירום מיוחד לבחינת נסיבות האירוע החריג. נציין כי פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר.
המשטרה עיכבה לחקירה שלוש מהמטפלות במתחם גני הילדים. גורמים במשרד החינוך מסרו כי "המעון לא מוכר לנו ומעולם לא הוענק לו רישיון".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
דנה
מזעזע ניגמרו המילים15:54 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.ש
כואה הלב על הילדים ועל הנפטרים. יותר עולה הזעם על הבורות שקימת בחוגים האלה. על חנק מתנור לא שמעו. על חידקים והיגיינה לא למדו. לסחוט כסף יודעים והיטב.16:03 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוני
הבורות היא לגמרי שלך תחשוב / תחשבי על עצמך במצב דומה של דחק וקושי להתקיים. החרדים לא דמיינו שיגיעו למצב כזה אין אדם שלא ייקח סיכונים לכלכל את ביתו מי שלא עושה כך הוא אגונצטרי16:06 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: רוני
איזה דחק? מה הם באושוויץ? הם במדינת ישראל, אין פה שום דחק!!! מספיק להמציא! מדינת ישראל אין שום קושי להתקיים, לא תימן ולא ביאפרה ולא קונגו, אז חלאס לבכות! חרדי, שבוחר לא לעבוד ולא לשמור על הילד שלו, זו הבחירה שלו כהורה להתייחס ככה לילד שלו!16:27 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
למה תינוק בן חודשיים לא נמצא בביתו עם אמא שלו או אבא שלו??? היא אמורה להיות בחופשת לידה בתשלום.16:23 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מר בחור
היועצת והפצרית הכריחו את החרדים להשכיב ילדים לישון מתחת לאסלה! ההורים לא אשמים. הגננות לא אשמות. זה הכל בגלל מישהו אחר! הפצרית כנראה גם הכריחה את החרדים לדרוש אל המתים...
היועצת והפצרית הכריחו את החרדים להשכיב ילדים לישון מתחת לאסלה! ההורים לא אשמים. הגננות לא אשמות. זה הכל בגלל מישהו אחר! הפצרית כנראה גם הכריחה את החרדים לדרוש אל המתים ולרמוס את החיים באסון מירון. והכי הכי חשוב: לא להקים ועדת חקירה, לא להפיק לקחים! רק להאשים את הסמולנים.המשך 16:47 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
למה תינוק בן חודשיים לא נמצא בביתו עם אמא שלו או אבא שלו??? היא אמורה להיות בחופשת לידה בתשלום.16:23 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.ש
כואה הלב על הילדים ועל הנפטרים. יותר עולה הזעם על הבורות שקימת בחוגים האלה. על חנק מתנור לא שמעו. על חידקים והיגיינה לא למדו. לסחוט כסף יודעים והיטב.16:03 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוני
הבורות היא לגמרי שלך תחשוב / תחשבי על עצמך במצב דומה של דחק וקושי להתקיים. החרדים לא דמיינו שיגיעו למצב כזה אין אדם שלא ייקח סיכונים לכלכל את ביתו מי שלא עושה כך הוא אגונצטרי16:06 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: רוני
איזה דחק? מה הם באושוויץ? הם במדינת ישראל, אין פה שום דחק!!! מספיק להמציא! מדינת ישראל אין שום קושי להתקיים, לא תימן ולא ביאפרה ולא קונגו, אז חלאס לבכות! חרדי, שבוחר לא לעבוד ולא לשמור על הילד שלו, זו הבחירה שלו כהורה להתייחס ככה לילד שלו!16:27 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דנה
מזעזע ניגמרו המילים15:54 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר