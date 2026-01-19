יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הזהיר את הציבור מפעוטונים לא מפוקחים אך גם הפנה אצבע מאשימה ליועמ"שית: "כאשר דוחפים בבת־אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים"

יו״ר ש״ס ח"כ אריה דרעי התייחס לאסון הפעוטון בירושלים בו נספו 2 תינוקות בני ארבעה חודשים בפעוטון לא מפוקח בשכונת רוממה בירושלים.

"הלב נקרע למראה תינוקות שמפונים לטיפול נמרץ. אנו משתתפים בצערן הכבד של המשפחות ומתפללים לרפואת הפצועים. עם כל הכאב, חייבים לומר באופן ברור: אסור להפעיל מעונות ללא פיקוח! ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’".

אחרי הדברים האלה, הוסיף דרעי, כמו רבים מהדוברים במגזר החרדי, הפניית אצבע מאשימה לבית המשפט העליון וליועצת המשפטית לממשלה שקבעו כי הציבור המשתמט לא יוכל לקבל דרגה במעון של התמ"ת.

"עם זאת, נדרש גם חשבון נפש עמוק. מי יכול לומר ‘ידינו לא שפכו את הדם הזה’? כאשר דוחפים בבת־אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים והתוצאות עלולות להיות קשות ומרות״.