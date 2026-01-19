מי יותר ציוני? יהודים דתיים או ערבים? יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ענה כי דווקא חבר הכנסת הערבי מנסור עבאס נחשב לציוני, הרבה יותר מאשר השר לביטחון לאומי בן גביר: "מסוכנים להישרדותה של ישראל"

מי ציוני יותר? הדתיים הלאומיים או הערבים? לפי יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, השר בן גביר ושותפיו אינם נחשבים לציונים. כך הוא עונה בתשובה לשאלה של אתר וואלה.

בתשובתו אמר כי החזון הציוני מדבר על מדינה מתוקנת – "להיות עם חופשי בארצנו ולא עם שכפוף לשלטון אוטריטרי דיקטטורי הנתון לשרירות לב השלטון". בעקבות כך ציין גולן "מכיוון שמנסור עבאס מודה ומתוודה ומצהיר על כך פעם אחר פעם שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי ובאה בעת מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית כפי שצריכה להיות, נדמה לי שהתשובה היא ברורה".

לאחר מכן סיכם גולן: "בכל מקרה, אני חושב שבן גביר ושותפיו הם אנשים שמסוכנים למפעל הציוני, הם מסוכנים להישרדותה של מדינת ישראל".