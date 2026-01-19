יו"ר מפלגת הדמוקרטים נמנע מלהשיב ישירות לשאלה על סערת לחיצת היד המיוחסת למועמד, ובחר למקד את הביקורת במינוי עצמו

בישיבת סיעת מפלגת הדמוקרטים היום (שני) נשאל יו"ר המפלגה, יאיר גולן, על יד דורון בלוך מאתר כיפה אם מותר להשתלח בשומרי הסף של מדינת ישראל. השאלה הופנתה אליו על רקע סערה שהתעוררה בעקבות בקשה שיוחסה לראש השב"כ דוד זיני, ולפיה הועברה לעובדות הארגון הנחיה שלא ללחוץ את ידו. בתשובתו לא השיב גולן ישירות לשאלה.

"אני שמח מאוד על השאלה הזאת", אמר גולן, "כי התבשרנו לפני ימים מועטים על זהותו, או באופן חלקי על זהותו, של סגן ראש השב״כ הבא. כמו שאמרתי, כשמונע זיני, זה מינוי בעייתי ביותר, בכל סטנדרט של מנהל תקין".

לדבריו, המבחן המרכזי של סגן ראש השב״כ הבא הוא כפול. "המבחן העליון של זיני הוא כפול, קידום החקירה בפרשייה הקטרית, שיש לה את הפוטנציאל להיות הפרשייה הביטחונית החמורה בתולדות ישראל, ותרומתו החיונית של השב״כ ללחימה בטרור יהודי ברחבי יהודה ושומרון".

גולן הוסיף כי להתרשמותו, המשימות אינן מקודמות כראוי. "אני מתרשם ששתי המשימות האלה לא מטופלות", אמר, והביע דאגה מהשלכות המינוי. "עם המינוי הזה, שהוא מינוי בעיניי בלתי סביר בעליל, קיים חשש כבד שהשב״כ למעשה ילך ויחדל מלהיות שומר סף דמוקרטי במדינת ישראל".

בהמשך דבריו השווה גולן את המצב לתהליכים שהתרחשו בעבר בגופים אחרים. "לצערי, תהליך דומה מאוד קרה למשטרת ישראל", אמר.