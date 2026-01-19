נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם אגרת ניחומים להורים, אבל גם דרש חקירה: "הפיקוח על מסגרות הגיל הרך הוא מרכיב קריטי בביטחונם ובשלומם של ילדינו. על כלל הגורמים לוודא אכיפה, בטיחות ואחריות מלאה כדי שאסון כזה לא יישנה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בצהריים לאסון הפעוטון בו נספו 2 תינוקות בני 4 חודשים ועוד כ-35 נפצעו באורח קל עד בינוני בפעוטון חרדי לא מפוקח בשכונת רוממה בירושלים.

״משתתף בצערם הכבד של הורי התינוקות ובכאב המשפחות בעקבות האסון הקשה בגן הילדים בירושלים. אובדן חייהם של פעוטות רכים הוא שבר עמוק שאין לו מילים, וליבי עם כל ההורים והילדים שנפגעו.

‏יש לחקור, לברר ולהבין מה קרה, להפיק לקחים ולמצות את הדין. הפיקוח על מסגרות הגיל הרך הוא מרכיב קריטי בביטחונם ובשלומם של ילדינו. על כלל הגורמים לוודא אכיפה, בטיחות ואחריות מלאה כדי שאסון כזה לא יישנה. תנחומיי להורים ולמשפחות האבלות ותפילה להחלמת הנפגעים. יהי זכרם של הפעוטות ברוך.״