יעל קבסה משיקה את הסינגל "עולם קטן" – ראפ אינטימי וכואב על הכמיהה לברוח מהמציאות המצומצמת, השייכות והבחירה הבלתי נמנעת

המוזיקאית והיוצרת הרב-תחומית הסרוגה יעל קבסה יוצאת בסינגל אישי וכואב בשם "עולם קטן" – ראפ אינטימי שמתחיל במקצב רך של זכרונות ילדות ומגיע לשאלה הקיומית: לאן בעצם שייכת?

השיר מתאר התנגשות פנימית עמוקה – "בוא נברח מכאן" מול המציאות המצומצמת של מגבלות הזמן, השבט והחיים שאי אפשר באמת להימלט מהם.

מסע אל השייכות – והבחירה הבלתי נמנעת

"עולם קטן" הוא יצירה מינורית וכואבת שמתגלגלת דרך כתיבה רהוטה וחריזה מתוחכמת, ומסתיימת בהבנה צלולה ורלוונטית במיוחד לדורנו: מתישהו צריך לבחור.

השיר נפתח באווירה עדינה של נוסטלגיה ומשם שואף אל מה שנראה כבלתי מושג – חופש מוחלט, מרחב פתוח, בריחה. אך המציאות, כפי שהיא מוצגת במילים, תמיד מצמצמת ומחזירה למסגרת.

תמונת הקאבר של הסינגל מהווה רפרנס מובהק לתצלום האייקוני של הפליטה האפגנית שפורסם ב"נשיונל ג'יאוגרפיק" וזכה לתפוצה עולמית. התמונה המקורית, עם המבט החודר והעצוב, הפכה לסמל של סבל, תקווה שבורה ומבט אל העולם דרך עיניים שראו יותר מדי. יעל קבסה לוקחת את הדימוי הזה ומעניקה לו פרשנות אישית ועומק נוסף, שמחבר את הסיפור הפרטי שלה אל תחושות אוניברסליות יותר של כליאה בתוך גבולות.

יעל קבסה – אמא לשבעה, יוצרת בלי הפסקה

יעל קבסה היא מוזיקאית יוצרת, כותבת, מלחינה ומתופפת, לצד תפקידה כאמא לשבעה ילדים.

מאז יציאת אלבום הבכורה שלה ב-2024 היא ממשיכה ליצור בקצב גבוה, משחררת שירים מרגשים ומעוררי מחשבה, ויוצרת סגנון ייחודי שמשלב שנינות, הומור ומסרים חברתיים.

לאורך השנים היא אירחה על הבמה בין היתר את לאה שבת, אתי אנקרי, יעל שבח, סיון רהב מאיר והרבנית ימימה מזרחי.

סבב הופעות חורף