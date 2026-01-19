ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את העברת תקציב המדינה לכנסת וטען כי "ממשלה הניחה תקציב של מושחתים ומשתמטים, בזבזני, רשלני, שממשיך לנצל ולגרוס אנשים עובדים שמשלמים מיסים ועושים מילואים ומחזיקים את המדינה בחיים"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד לתקציב המדינה של 2026 שהועבר אמש לכנסת. בדבריו טען כי מדובר ב"תקציב של מושחתים ומשתמטים", אשר פוגע במשרתי המילואים.

"הממשלה העבירה אתמול בלילה לכנסת את הצעת התקציב ל-2026. מה שהיא העבירה הוא לא תקציב. הוא גניבה" אמר לפיד. "גונבים את מעמד הביניים הישראל, את הציבור היצרני והעובד, מעבירים את הכסף למי שלא יצרני ולא עובד".

לדבריו, "כל משרדי הממשלה המיותרים ממשיכים להיות מיותרים. המשרד לענייני ירושלים, שבו אין בכלל שר, כי מאיר פורוש התפטר, קיבל תקציב של יותר מ-100 מיליון שקל, ו-42 תקנים – ג'ובים. יהיה ג'ובים לחברים. המשרד לעניינים איסטרטגיים קיבל 14 תקנים. אני מזכיר לכם, השר דרמר התפטר. נראה לאחרונה במיאמי".

"גם השנה יש בתקציב הזה 5 מיליארד שקל כספים קואליציוניים. יהדות התורה תקבל 2.1 מיליארד שקל. ש"ס תקבל 1.2 מיליארד שקל. המוסדות המוכרים שאינם רשמיים יקבלו יותר מחצי מיליארד שקל. אין פירוט, אין הסבר, בור שחור של מיליארדי שקלים" הזכיר. "מוסדות הפטור, שמסרבים בכל תוקף ללמד ליב"ה, יקבלו 289.5 מיליון שקל כדי לגדל עוד דור של ילדים שלא יעבדו, ויחיו על חשבון הילדים שלנו".

עוד באותו נושא נפתלי בנט חוזר בו: "זהו, כל המסכות ירדו" 23:28 | חדשות סרוגים 9 3 😢

"מה אין? אין תשובה לשאלה איך ומאיפה יביאו עוד מורות ועוד גננות. אין סבסוד של גני ילדים, הורים צעירים, עובדים, ימשיכו לשלם לפחות 4,500 שקל בחודש, ולקבל הודעה ביום חמישי שמחר שוב פעם אין גן. אין פתרונות תחבורה, אתם תמשיכו לעמוד בפקקים. אין פתרונות ליוקר המחיה, אין מלחמה במונופולים, אין פתיחת שווקים, העגלה שלכם בסופר תהיה יותר ויותר יקרה" המשיך. "אין כסף למדע, למחקר, להחזרת מוחות לישראל, לחיזוק הרפואה, לעצירת הבריחה ההמונית של רופאים, הממשלה הזו לא מאמינה כידוע במדע וקידמה. במקום זה הם ימשיכו לשלם, גם השנה, 60 מיליארד שקל למשתמטים, במקום לשלוח אותם לצבא".

בהמשך דבריו לפיד ציין כי "אין בתקציב הזה שום תשובה לשאלה איך הם מצפים, בערימת הבזבוזים ההיסטרית הזו, שמישהו יעלה לנו בחזרה את הדירוג שירד בתקופה שלהם, כדי שהריביות יירדו. התוצאה היא שהממשלה הזו תשלם 64.8 מיליארד שקל ריביות, עליה של 8 מיליארד מהשנה שעברה. זה יותר מתקציב משרד הבריאות. זה כסף שיכול היה לשנות את מדינת ישראל. זה רק לא מעניין אותם. הם רוצים לחלק כמה סוכריות לבחירות, כמה ג'ובים לחברים, ולקוות של נשים לב מה הולך כאן".

"שמנו לב מה הולך כאן. יש פה תקציב של מושחתים ומשתמטים, בזבזני, רשלני, שממשיך לנצל ולגרוס אנשים עובדים שמשלמים מיסים ועושים מילואים ומחזיקים את המדינה בחיים" סיכם בפנייה לציבור. "תחזיקו מעמד. העזרה בדרך. זה התקציב האחרון של הממשלה הכושלת בתולדות המדינה. התקציב הבא יהיה בממשלה הבאה והוא יהיה מוקדש כולו לאנשים עובדים, להורים צעירים, לחינוך של הילדים שלהם, לבריאות של ההורים שלהם, למה שחשוב באמת".