ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע לעובדות הארגון להימנע מלחיצת ידו ועורר סערה בתקשורת. שאלנו את ראש האופוזיציה לפיד האם הוא מתכוון לגנות את ההשתלחות בו כאיש שומר הלכה ומצוות? זו הייתה תשובתו ל"סרוגים"

ראש השב"כ דוד זיני הודיע לעובדות כי הוא אינו ילחץ את ידן מכיוון שהוא שומר נגיעה, ורוצה להקפיד על ההלכה. הדבר עורר סערה בתקשורת בטענה כי ייתכן והוא מפלה נשים.

שאלנו את ראש האופוזיציה יאיר לפיד מה הוא חושב על כך, והאם לא מדובר אך ורק בהתנהלות רגילה של אדם שומר תורה ומצוות. בתשובה ל"סרוגים" ענה לפיד: "יש הלכה מאוד מפורשת שאומרת: הדבר הכי חשוב זה לא להלבין פני אנשים, ונשים זה כולל בכלל באנשים. אז אני מציע לו לשקול את זה שוב."

נזכיר כי על פי הדיווח ב'עין השביעית', לפני כמה שבועות התקיים במטה השב"כ טקס שגרתי, שכמוהו נערכו בשנים עברו, של קידום אנשי ונשות השב"כ לתפקיד ראשי מחלקות (רמחי"ם). זמן מה לפני הטקס נשלחה הודעה למשתתפות כי עליהן להימנע מלחיצת ידו של ראש השב"כ.