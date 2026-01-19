ראש השב"כ דוד זיני הודיע לעובדות כי הוא אינו ילחץ את ידן מכיוון שהוא שומר נגיעה, ורוצה להקפיד על ההלכה. הדבר עורר סערה בתקשורת בטענה כי ייתכן והוא מפלה נשים.
שאלנו את ראש האופוזיציה יאיר לפיד מה הוא חושב על כך, והאם לא מדובר אך ורק בהתנהלות רגילה של אדם שומר תורה ומצוות. בתשובה ל"סרוגים" ענה לפיד: "יש הלכה מאוד מפורשת שאומרת: הדבר הכי חשוב זה לא להלבין פני אנשים, ונשים זה כולל בכלל באנשים. אז אני מציע לו לשקול את זה שוב."
נזכיר כי על פי הדיווח ב'עין השביעית', לפני כמה שבועות התקיים במטה השב"כ טקס שגרתי, שכמוהו נערכו בשנים עברו, של קידום אנשי ונשות השב"כ לתפקיד ראשי מחלקות (רמחי"ם). זמן מה לפני הטקס נשלחה הודעה למשתתפות כי עליהן להימנע מלחיצת ידו של ראש השב"כ.
מוטי הקרייתי
האבא שלו שנא את היהודים. והוא מתעב את כולנו.15:15 19.01.2026
יוסי
החלול שוב מדבר שטויות. איך יכול להיות מועמד לראשות ממשלה כזה מטומטם. ועוד שיש לו בוחרים כנראה שגם הם מטומטמים כמוהו. רק לידיעה כללית החלול יהיר לפיד יצטרך לחזור והיות...
איילה
לפיד צודק אין מלבינים פניו של אדם. הרב יוסף קאפח היה דוגמא לכך שאם אשה מושיטה לו יד לשלום(ברוב המקרים היו אלו נשים חילוניות שלא מודעות לכללים דתיים מסויימים) היה...
שירי מנתניה
אני לא הייתי נעלבת... נראה לי טבעי לגמרי להמנע מלחיצת יד... כל כך מיותר! סבבה לגמרי מבחינתי. זיני גם לא נכנס לשירותי נשים, בסדר גמור, אין פה שום הפליה ואין על מה...
א
ואני מציע לך לשקול אשפוז דחוף15:28 19.01.2026
