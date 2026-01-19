יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לאיום האיראני והזהיר כי "במקום לקנות עוד טייסת, חייבים להקים חיל טילים. במדינת ישראל חיים למעלה מ-3 מיליון איש ללא מיגון ראוי – ומאז עם כלביא לא קרה כלום"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה לאיום האיראני והזהיר כי ישראל לא ערוכה כנדרש לתקיפה איראנית נוספת. בדבריו קרא למערכת הביטחון לבחון את ההיערכות שלהם, ולהקים חיל טילים.

"בסוכות דיברתי על הצורך להערך למגננה מול איראן. מאז תקפו אותי ללא הרף על הנושא. אך ראו איזה פלא, אתמול קראתי שראש הממשלה עצמו ביקש לדחות את המתקפה על איראן כי מדינת ישראל לא ערוכה" אמר ליברמן. "זו תוצאה של הצתה מאוחרת של ראש הממשלה. הוא לא הגיב בזמן. ואנחנו עדין לא בכיוון הנכון. כשאתה מאבד זמן – אתה גם משלם מחיר".

לדבריו, "זה לא סוד שאיראן תנסה לתקוף את המטרות האסטרטגיות של מדינת ישראל, כמו שהם עשו, למשל, עם מכון ויצמן. אמנם אי אפשר לפנות את כל המטרות האסטרטגיות, אבל חייבים להיות ערוכים לפינוי מיידי של מטרות אסטרטגיות".

"בדו"ח האחרון מבקר המדינה מציין שבמדינת ישראל חיים למעלה מ-3 מיליון איש ללא מיגון ראוי, יתרה מכך, חצי מליון תלמידים הולכים למערכת החינוך – ללא מיגון ראוי" הזכיר. "מאז מלחמת עם כלביא – לא קרה כלום. כמה מרחבים מוגנים הוספנו מאז?".

בסיכום ליברמן הזהיר כי "מערכת הביטחון והמערכת המדינית טועות בגדול. במקום לקנות עוד טייסת, חייבים להקים חיל טילים. 90 אחוז מהלחימה המודרנית היא במסגרת טילאות. יש לנו את חיל אויר הכי טוב בעולם, אבל זה לא מספיק. ראינו את הנזק מהטילים האיראנים. מאז המלחמה האיראנים עבדו קשה להגדיל את מערך הטילים שלהם. אני קורא למערכת הביטחון לבחון את כל ההערכות שלהם – גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך".