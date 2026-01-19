פעוטה בת 3 חודשים איבדה את הכרתה בגן שעשועים ביישוב מגשימים, כשנמצאה ללא דופק ונשימה. צוותי מד"א והצלה ביצעו פעולות החייאה מתקדמות, ופינו אותה לבית החולים

במקביל לאירוע הקשה שהתרחש היום (שני) במעון בשכונת רוממה בירושלים, כונני איחוד הצלה הוזעקו לגן שעשועים ביישוב מגשימים לאחר שדווח כי פעוטה בת 3 חודשים איבדה את הכרתה במקום. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הכוחות פעולות החייאה מתקדמות בתינוקת, והיא פונתה תוך כדי המשך פעולות ההחיאה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בלינסון בפתח תקווה.

חובשי הצלה מנחם זינגר ויעקב טהרני סיפרו כי "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוקת בת שלושה חודשים כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שאיבדה את הכרתה בגינת שעשועים. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו ביצוע עיסויים ומתן סיוע נשימתי, והיא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בלינסון בפתח תקווה".

פרטים נוספים מיד