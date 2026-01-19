רוג'ר אלרס, הבמאי האגדי שמאחורי "מלך האריות" ולהיטי דיסני נוספים נפטר בגיל 76, והותיר מורשת של סיפורים קסומים שממשיכים להקסים דורות

רוג'ר אלרס, אחד מיוצרי האנימציה הבולטים של אולפני דיסני, שביים את הסרט האייקוני "מלך האריות" והיה שותף ליצירת קלאסיקות כמו "היפה והחיה" ו"אלאדין", הלך לעולמו בגיל 76. לאחר הדיווחים על מותו החלו לזרום הספדים רבים מצד עמיתים ומנהלי החברה, שמדגישים את תרומתו העצומה לעולם הקולנוע המצויר.

אלרס, תסריטאי ואנימטור ותיק, החל את דרכו בתעשייה בסוף שנות ה-70 והיה חלק מרכזי בתקופת "הרנסנס" של דיסני, שהחייתה את ז'אנר האנימציה. הוא התחיל כחבר בצוות הסטוריבורד של "טרון" ב-1982, ועבד גם על תוכנית הילדים "רחוב סומסום".

בהמשך, תרם לכתיבה ואנימציה בסרטים כמו "אוליבר וחבורתו" מ-1988, "בת הים הקטנה" מ-1989, "היפה והחיה" מ-1991 – שהיה הסרט המצויר הראשון שהועמד לאוסקר כסרט הטוב ביותר – ו"אלאדין" מ-1992.

שיא הקריירה ב"מלך האריות"

ההישג הגדול ביותר של אלרס הגיע ב-1994, כשביים יחד עם רוב מינקוף את "מלך האריות", שהפך לסרט הרווחי ביותר באותה שנה. הסרט, שזכה בפרס גלובוס הזהב לסרט הטוב ביותר, נותר עד היום סרט האנימציה המצויר הרווחי בהיסטוריה, עם מכירות של יותר מ-55 מיליון עותקים בקלטות וידאו ברחבי העולם. אלרס גם כתב את העיבוד הבימתי למחזמר, שזכה בפרס טוני וממשיך להיות מוצג בתיאטראות עד היום.

לאחר שעזב את דיסני, המשיך אלרס ליצור: הוא ביים את סרט האנימציה "חברים על הכוונת" וב-2014 עמד מאחורי "הנביא", עיבוד אנימציוני לספר הקלאסי של ג'ובראן חליל ג'ובראן. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים.

הספדים מרגשים מעולם דיסני

עמיתו דייב בוסרט שיתף את הבשורה ברשתות החברתיות וכתב: "אני עצוב מאוד לשמוע שחברנו רוג’ר אלרס יצא למסעו הבא". בוסרט הוסיף: "רוג’ר היה אמן וקולנוען מחונן באופן יוצא דופן, עמוד תווך אמיתי של תחיית האנימציה של דיסני", וגם: "הייתה לי הזכות להיות חלק מצוותו של רוג'ר בסרטים רבים בסוף שנות ה-80 ולאורך שנות ה-90. הוא היה, ללא ספק, אחד האנשים הטובים ביותר שאפשר היה להכיר ולעבוד לצידם. בהמשך היה שותף לבימוי 'מלך האריות', הצלחה פנומנלית – אבל זה מעולם לא עלה לו לראש".

מנכ"ל דיסני, בוב אייגר, ספד לו בהצהרה: "רוג’ר אלרס היה בעל חזון יצירתי, שתרומותיו הרבות לדיסני ימשיכו לחיות עוד דורות רבים. הוא הבין את כוחה של מלאכת סיפור גדולה – כיצד דמויות בלתי נשכחות, רגש ומוזיקה יכולים להתאחד כדי ליצור משהו על־זמני". אייגר הוסיף: "עבודתו סייעה להגדיר עידן של אנימציה שממשיך להעניק השראה לקהלים ברחבי העולם, ואנו אסירי תודה עמוקה על כל מה שנתן לדיסני. ליבנו עם משפחתו, חבריו ועמיתיו".

חברת דיסני מסרה: "העבודה של אלרס עזרה להגדיר עידן של אנימציה שממשיך לעורר השראה בקהלים מסביב לעולם, ואנחנו מאוד אסירי תודה על כל מה שהוא תרם לדיסני".

מותו של אלרס מסמן סופו של עידן באנימציה, אך סרטיו ימשיכו להאיר את מסכי הילדים והמבוגרים כאחד.