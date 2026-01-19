שורד השבי עומר שם טוב הוחזק על ידי החמאס במשך 505 ימים קשים וארוכים. כמעט שנה אחרי שובו הביתה הוא משתף בפוסט מלא הודיה ואהבה על החזרה לחיים

שורד השבי עומר שם טוב, ששב הביתה לאחר 505 ימים קשים בשבי החמאס, שיתף בפוסט חשוף ומרגש את תחושותיו בעת שהוא מתמודד עם החזרה לשגרה – ומביע תודה עמוקה לכל מי שליווה אותו ואת משפחתו בדרך הארוכה הביתה. שם טוב חזר הביתה בפברואר 2025, ורגע לפני שהוא מציין שנה של חופש – הוא מסכם בפוסט מרגש.

רגעי ההתמודדות וההכרה המחודשת

בפוסט שפרסם, מתאר עומר את הימים שבהם הכול "מחלחל עמוק" מחדש: "יש ימים שבהם הכול מחלחל עמוק, ופתאום אתה מבין באמת את כל מה שעברת ואת כל מה שקרה בזמן שלא היית פה."

הוא מספר כי הוא יושב בבית ומתבונן בסרטונים של המשפחה, החברים והציבור הרחב, ומילת המפתח היחידה שעולה בליבו היא תודה.

תודה לחיילים, למשפחות השכולות ולציבור

עומר פונה תחילה אל החיילים והמילואימניקים: "תודה בראש ובראשונה לחיילים ולמילואימניקים שיצאו וחירפו את נפשם רק בשביל להחזיר אותנו הביתה."

בהמשך הוא ממשיך ומודה למשפחות השכולות: "תודה למשפחות השכולות שבזכות האהובים שלהן שנפלו, המדינה שלנו מוגנת ואזרחים יכולים לישון בשקט בבתים שלהם."

הוא לא שוכח את אלו שהשמיעו את קולו בזמן שהיה "תקוע במנהרות", ואת חבריו שזכרו אותו בכל ישיבה: "תודה לחברים שלי שעד היום, כל פעם שאני רואה סרטון שלהם יושבים ליד הציור הענק שלי בהרצליה, פשוט הופכים אותי לחלק מהישיבה שלהם. בכל פעם כזו אני מזיל דמעה."

המשפחה – עוגן הכוח

חלק מרכזי בפוסט מוקדש למשפחתו: "תודה ענקית למשפחה המדהימה שלי, שבאמת, אם לא הם אין לי מושג איפה הייתי היום. תודה על החיבוק החם של אמא, על הדחיפה של אבא לקום ולעשות שינוי ולא לשקוע לדיכאון, על האוזן הקשבת של דנה, ועל הצחוקים של עמית ושלי."

מבט קדימה – עם אמונה ותפילה

בסיום הדברים, עומר מביע הכרת תודה עמוקה לקדוש ברוך הוא, ושומר על אופטימיות מרגשת: "ותודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהיה ועל כל מה שיהיה. אני מתרגש לקום כל יום מחדש לעוד הרפתקה בעולם היפה הזה שלנו."

הוא מסיים ומזכיר את רן גואילי, החטוף האחרון בשבי החמאס. "ובסוף, אנחנו מחכים ומתפללים לשובו של רן גואילי הביתה, עד שיחזור לא ננוח."

הוא סיים עם הרבה אהבה: "אוהב אתכם עד אין סוף ומעבר לו, עומר"