אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני, התייחס היום לאפשרות שארה"ב תתקוף באיראן, ואמר: להערכתי, זה מה שיקרה בסוף

אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני, התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל, בנוגע לאפשרות שארה"ב תתקוף באיראן.

בדבריו הוא אמר: "לא נוכל לפתור את הבעיה הביטחונית של מדינת ישראל ושל האזור כולו בלי להחליף את המשטר באיראן. לגבי הפעולה עצמה, אני לא יודע מה יקרה בפועל, אבל ניסיון העבר הראה שהתיאום בין טראמפ לנתניהו הדוק מאוד בוודאי מול איראן והסימנים מעידים שזה קורה גם עכשיו.

לכן להערכתי בסופו של דבר תהיה פעולה אבל חשוב להבין שזה יהיה אירוע מתמשך לעודד את האזרחים להתקומם ולא תקיפה חד פעמית".