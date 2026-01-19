הדיפלומט הישראלי איתן נאה, שכיהן כשגריר ישראל בבחריין, בטורקיה ובאזרבייג'ן, הלך לעולמו בגיל 62. שר החוץ גדעון סער הספיד: "בכל שליחויותיו, איתן נודע בלב הרחב שלו ובאכפתיות האינסופית שלו"

הדיפלומט הישראלי איתן נאה הלך לעולמו היום (שני) בגיל 62. במהלך 35 שנות עבודתו במשרד החוץ נאה שימש במגוון תפקידים, כשכיהן בין היתר כשגריר הישראלי הראשון בבחריין, כממונה על היחסים בשגרירות ישראל באיחוד האמירויות, וכן כשגריר ישראל בטורקיה ובאזרבייג'ן.

שר החוץ גדעון סער הספיד את מותו ואמר כי "קיבלתי בעצב רב את הידיעה המרה על פטירתו בטרם עת של השגריר איתן נאה. הוא שירת את מדינת ישראל במסירות במשך 35 שנות עבודתו במשרד החוץ בהן כיהן, בין היתר, כשגריר ישראל באזרבייג׳אן, טורקיה ובחריין. איתן היה דיפלומט מחונן שהתבלט ביכולותו לייצר קשרים וחיבורים בכל מקום שבו שירת".

"מעל לכל, בכל שליחויותיו ובכל התפקידים הרבים שמילא, איתן נודע בלב הרחב שלו ובאכפתיות האינסופית שלו" הוסיף. "איתן יחסר למשרד החוץ ולמדינת ישראל. אני שולח את תנחומיי לאישתו שריל ולילדיו".

גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי הוא "משתתף בצער ושולח חיבוק למשפחתו של השגריר, איתן נאה, שנפטר הלילה. היה לי הכבוד למנות את איתן לתפקיד שגריר ישראל הראשון בבחריין. איתן שירת את מדינת ישראל במסירות למעלה מ-35 שנים, יהי זכרו ברוך".