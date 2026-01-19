גל תקיפות נוסף בלבנון: צה"ל תקף מטרות של חיזבאללה

צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: הותקפו אתרי שיגור, מחנות צבאיים ופירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה

בצל דיווחים על תקיפות ישראליות: צה"ל תקף היום (שני) מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מחנות צבאיים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימוני מחבלים, עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כחלק מהאימונים במחנות, המחבלים עברו תרגולי ירי ואימונים נוספים לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

כמו כן, צה"ל תקף פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה במספר אתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה, במהלך החודשים האחרונים זוהתה פעילות צבאית חריגה של ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו. בנוסף, הותקפו אתרי שיגור ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בדובר צה"ל מדגישים כי פעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

גל התקיפות הקודם של צה"ל הגיע אחרי שדובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם מוקדם יותר הוראת פינוי לתושבי דרום לבנון, ובפרט לכפר סחמר. בהמשך פורסמה אזהרה דומה גם לכפר משגרה. "צה״ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות השייכות לארגון הטרור חיזבאללה, וזאת כדי להתמודד עם ניסיונותיו האסורים לשקם את פעילותו באזור" נאמר.