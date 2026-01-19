יום אחרי הזמנת מלך ירדן ל"מועצת השלום", בקרמלין אמרו כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להצטרף למועצה שתפקח על ניהול רצועת עזה

המינויים נמשכים: הקרמלין אישר כעת (שני) כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על ניהול רצועת עזה. לפי הודעת דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב, רוסיה "בוחנת כעת את כל פרטי ההצעה, ומקווה לנהל שיחות על הנושא עם וושינגטון".

ההודעה הרוסית מגיעה אחרי שאתמול דווח כי עבדאללה מלך ירדן קיבל גם כן הזמנה מטראמפ להצטרף למועצת השלום. בהודעה הירדנית נאמר כי "המסמכים הקשורים להזמנה נלמדים כעת בהתאם להליכים משפטיים פנימיים". דובר משרד החוץ פואד מ'גאלי ציין כי "ממלכת ירדן מעריכה את תפקידו המנהיגותי של הנשיא טראמפ, את מאמציו להשגת הפסקת האש בעזה, ואת השקת תכנית השלום המקיפה. כמו כן, ירדן מעריכה גם את המאמצים שהוא משקיע להשגת ביטחון, יציבות ושלום".

עוד באותו נושא במקום קטאר וטורקיה? מלך ירדן הוזמן להצטרף למועצת השלום 10:33 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

כזכור, טראמפ הודיע שלשום כי חברי מועצת השלום יכללו את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב רוברט גבריאל.

בנוסף, נקבע כי חברי "המועצה המבצעת" שתשמש כגוף הביניים יהיו: ויטקוף, קושנר, בלייר, רואן, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, השרה האמירתית רים אל-האשימי, ושר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב – שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון. עוד הוחלט כי איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, ונציגת האו"ם סיגריד קאג יסייעו בניהול וקידם החלטות הוועדה.