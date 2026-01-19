בטקס חנוכת היישוב יציב במזרח גוש עציון, הזכיר ראש המועצה ירון רוזנטל כי גם בית לחם שלנו ואנחנו נחזור אליה: "גדל פה דור שלא יודע שאנחנו ובית לחם זה באותה כברת ארץ". צפו

בטקס חגיגי שנערך הבוקר במזרח גוש עציון, נחנך היישוב החדש 'יציב' (לשעבר מחנה שדמה). ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, נשא דברים במקום והדגיש את החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של הנקודה החדשה, המחברת בין גוש עציון לירושלים, אך בעיקר מזכירה את הלב הפועם של האזור – העיר בית לחם.

רוזנטל פתח בתיאור ההתרגשות שאחזה בו בבוקר העלייה לקרקע, כאשר בישר לתושבים על השינוי בנוף: "בבוקר שעלינו את הישוב, שלחתי לקבוצת הכבישים של מזרח גוש ציון… כתבתי להם: תסתכלו למעלה כשאתם נוסעים לירושלים ויורדים את הירידה הגדולה לכיוון נחל דרגה… תסתכלו מתחת לאנטנה ותראו שלושה קרוואנים, ישוב חדש בשדמה".

בדבריו, שיתף רוזנטל בזיכרונות ילדותו, מתקופה שבה הנסיעה לירושלים עברה דרך המקומות ההיסטוריים המרכזיים של האזור, טרם השינויים הפוליטיים: "כשאני הייתי ילד בגוש עציון, נסענו לירושלים בכביש 60 ההיסטורי, בדרך האבות. עברנו דרך בריכות שלמה, התקדמנו לשער העתיק של אל-ח'דר, עברנו בתוככי העיר בית לחם וסיימנו קצת לפני ירושלים, הגענו לקבר רחל".

הוא הוסיף ותיאר את הקשר היומיומי שהיה אז למקום הקדוש: "שם בדרך כלל היו עולות נשים, בעיקר נשים שנסעו באוטובוס שלנו… והיו נוסעות לקבר רחל בהלוך ויורדות בחזור וחוזרות בחזרה. הן נסעו להתפלל בקבר רחל, לא שכחו את קבר רחל".

רוזנטל הצביע על הנתק שיצרו הסכמי אוסלו, לא רק פיזית אלא גם תודעתית בקרב הדור הצעיר: "הסכמי אוסלו שפרצו עלינו כשאני כבר הייתי בתיכון ניתקו אותנו מבית לחם". הוא סיפר על מפגש עם בני נוער בליל שבועות שהמחיש לו את גודל הניתוק: "דיברתי על בית לחם והם אמרו 'אוקיי איפה זה בכלל? מה זה קשור אלינו?'. אני חשבתי לעצמי – גדל פה דור בגוש עציון שלא יודע שאנחנו ובית לחם זה באותה כברת ארץ".

לסיום, הצהיר ראש המועצה כי הקמת היישוב החדש היא צעד בדרך לתיקון היסטורי רחב יותר: "אני חושב שהקמת הישוב פה, ממש בפאתי העיר בית לחם, מזכירה לנו שהחזרה הביתה תהיה רק שנחזור לתוך העיר בית לחם. משם נעקרנו לפני 2,000 שנה ומשם נעקרנו לפני 30 שנה".