שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, השתתף היום (שני) בטקס הקמת היישוב ״יציב״ בגוש עציון, והוסיף לומר כי אין לשתף פעולה עם התוכנית האמריקנית להכניס מפקחים מקטא ומטורקיה לרצועת עזה.
בדבריו אמר סמוטריץ': "ארדואן זה סינואר. קטאר זה חמאס. אין שום הבדל. אדוני ראש הממשלה, זה או אנחנו או הם. או שליטה ישראלית מלאה, השמדת חמאס והמשך דיכוי הטרור לאורך זמן, עידוד הגירה של האויב החוצה והתיישבות ישראלית קבועה או חלילה הורדה לטמיון של מאמצי המלחמה ומחיריה והמתנה לסבב הבא.
הגיע העת לפרק את המפקדה בקרית גת, לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל וחותרות תחת ביטחונה, להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית,
לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר שבו הם לא יסכנו את עתיד ילדינו".
עוד הוא הוסיף: "זו היתה העמדה הפשוטה והמתבקשת של רוב מוחץ של הישראלים בסמוך לטבח בראשיתה של המלחמה, ואני משוכנע שזו עדיין עמדתו של רוב הציבור בישראל, שהתפכח מאשליות והבין שהדרך היחידה להבטיח את ביטחוננו, בעזרת השם, היא לקחת אחריות ולא לברוח ממנה.
אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד בטקס דומה ברצועת עזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה בהובלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוביל את זה, ושלא נידרש לזעזועים פוליטיים בדרך".
הרברט סמואל
הרברט סמואל
לפרק את משרד האוצר, להחזיר את המנדט והטורקים11:28 19.01.2026
מה לא הגענו לנצחון המוחלט ... ? חשבתי ...
בתגובה ל: הרברט סמואל
מה עובר עליכם ? הממשלה הזו עשתה המון ... מתי היו לנו אלפי ארונות מתים ? מתי קבלנו עשרות אלפי פצועים ? מתי זכינו למאות קטועי גפיים ? ומתי היו פה עשרות חיילים מתאבדים ... ועוד לא דברנו ... על שיקום הצפון , שיקום הדרום , ההריסות של מאות דירות במרכז הארץ שלא רק שלא שוקמו ... הן אפילו לא פונו ... ממשלה פשוט מצטיינת... עכשיו רק צריך להעביר את חוק הפטור לזבל החרדי , וחנינה למלאך המוות ובא לישראל ... גואל ... או הסוף ...11:49 19.01.2026
אמת
בתגובה ל: הרברט סמואל
תזכורת: מדובר בממשלת הבריחה מאחריות,השתמטות בזמן מלחמה,שיאי פשע,תאונות,יוקר מחיה וכפייה דתית.12:08 19.01.2026
שירי מנתניה
סמוטריץ, שלא עשה צבא, החליט להצטרף ללח"י?11:29 19.01.2026
שירי מנתניה
ולהכניס סוכנים קטארים ללשכת ראש הממשלה זה בסדר????? כי לא שמעתי גינוי, אבל כן שמעתי גינוי לראש השב"כ על שהעז לחקור אותם.11:32 19.01.2026
תזכורת
תזכורת: מדובר בממשלת הבריחה מאחריות,השתמטות בזמן מלחמה,שיאי פשע,תאונות,יוקר מחיה וכפייה דתית.12:08 19.01.2026
מיכה
קשקשן בלי קבלות .12:01 19.01.2026
didi
גאווה ישראלית יהודית אמיתית12:01 19.01.2026
גרנדמייזר
זו הסחורה שהציונות הדתית מייצרת. אדם תלוש מהמציאות בלי שום קבלות. צבא של ארבעה חודשים בקריה ובוגר מכללה של מפגרים.12:38 19.01.2026
תזכורת
תזכורת: מדובר בממשלת הבריחה מאחריות,השתמטות בזמן מלחמה,שיאי פשע,תאונות,יוקר מחיה וכפייה דתית.12:08 19.01.2026
מיכה
קשקשן בלי קבלות .12:01 19.01.2026
didi
גאווה ישראלית יהודית אמיתית12:01 19.01.2026
