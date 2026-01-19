שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, פנה היום לראש הממשלה נתניהו ואמר לו: "הגיע העת לפרק את המפקדה בקרית גת, לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, השתתף היום (שני) בטקס הקמת היישוב ״יציב״ בגוש עציון, והוסיף לומר כי אין לשתף פעולה עם התוכנית האמריקנית להכניס מפקחים מקטא ומטורקיה לרצועת עזה.

בדבריו אמר סמוטריץ': "ארדואן זה סינואר. קטאר זה חמאס. אין שום הבדל. אדוני ראש הממשלה, זה או אנחנו או הם. או שליטה ישראלית מלאה, השמדת חמאס והמשך דיכוי הטרור לאורך זמן, עידוד הגירה של האויב החוצה והתיישבות ישראלית קבועה או חלילה הורדה לטמיון של מאמצי המלחמה ומחיריה והמתנה לסבב הבא.

הגיע העת לפרק את המפקדה בקרית גת, לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל וחותרות תחת ביטחונה, להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית,

לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר שבו הם לא יסכנו את עתיד ילדינו".

עוד הוא הוסיף: "זו היתה העמדה הפשוטה והמתבקשת של רוב מוחץ של הישראלים בסמוך לטבח בראשיתה של המלחמה, ואני משוכנע שזו עדיין עמדתו של רוב הציבור בישראל, שהתפכח מאשליות והבין שהדרך היחידה להבטיח את ביטחוננו, בעזרת השם, היא לקחת אחריות ולא לברוח ממנה.

אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד בטקס דומה ברצועת עזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה בהובלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוביל את זה, ושלא נידרש לזעזועים פוליטיים בדרך".