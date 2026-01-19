חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 19.01.2026 / 11:15

הפועל סבל מחבלה רב מערכתית ומותו נקבע באתר הבנייה. פרמדיקים של מד"א סיפרו: "הפציעה שלו הייתה קשה מאוד, לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום"

הקטל בענף הבנייה: פועל כבן 40 נהרג במהלך עבודתו לאחר שנפגע ממלגזה. הפועל עבד באתר בנייה ברחוב כרמל באור יהודה, אך נפגע מהמלגזה ופציעתו הייתה קשה מאוד. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה קבעו את מותו בזירת התאונה באתר הבנייה. פרמדיק מד"א אודי אדרי וחובש רפואת חירום במד"א מתן קליפר, סיפרו: "הפועל שכב בסמוך למלגזה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא נפגע ממלגזה במהלך עבודתו. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

