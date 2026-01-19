בית המשפט העליון דן היום בעתירה לפתוח בחקירת הדלפת הסרטונים מבסיס שדה תימן ומחק אותה – בשל החקירה המתקיימת כבר. השופט סולברג מתח ביקורת על היועמ"שית

שופטי בג"ץ דנו היום (שני) בעתירה לפתיחה בחקירת הדלפת הסרטונים מבסיס שדה תימן. בג"ץ הורה למחוק את העתירה, מאחר שההדלפה נחקרת כבר במסגרת "פרשת הפצ"רית", כך שהעתירה ובקשות העותרים מולאו.

יחד עם זאת, השופט נעם סולברג נזף בפרקליטות וביועמ"שית על העיכוב בפתיחת החקירה, ועל הגשת התצהירים הכוזבים לבג"ץ: "אם לא נוכל לשים מבטחנו בתצהירים המוגשים לנו השכם וערב, מטעם המדינה בבג"ץ, אנו אנו באים?"

בג"ץ פסק כי בשל כך, המדינה תשלם לעותרים, עמותת "בוחרים בחיים", הוצאות משפט בסך 25 אלף שקלים.