במקביל לדיון ועדת החוקה על הקמת ועדת חקירה פוליטית, נערך הבוקר (שני) דיון בוועדה נפרדת, בראשותו של ח"כ אלון שוסטר, בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת ההיערכות הכלכלית בזמן מלחמת חרבות ברזל – זאת בהתאם לסעיף 14(ב) לחוק מבקר המדינה.
בתום ההצבעה, ההצעה להפעיל את סמכות הוועדה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית לא התקבלה. 5 חברי כנסת הצביעו נגד, ו-5 הצביעו בעד – ביניהם גם נציג יהדות התורה בוועדה, ח"כ יעקב טסלר, שהצביע יחד עם נציגי האופוזיציה.
חברי הכנסת שהצביעו נגד כללו 4 ח"כים מהליכוד – משה סעדה, אושר שקלים, ששון גואטה, וטלי גוטליב – וכן ח"כ יעקב מרגי מש"ס. מנגד, חברי הכנסת שהצביעו בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית היו: אלון שוסטר מכחול לבן, מיקי לוי מיש עתיד, יעקב טסלר מיהדות התורה, יוראי להב הרצחנו מיש עתיד, ואימאן חטיב יאסין מרע"ם.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
א
בוגד אנטי ציוני רקוב, שמנסה עם השמאל השונא חרדים בואפן פתולוגי - כדי להפיל את הממשלה בוועדת חקירה "ממלכתית" עם עמית שיטייח את אחריות הלוי,חליווה ורונן בר לטבח...
בוגד אנטי ציוני רקוב, שמנסה עם השמאל השונא חרדים בואפן פתולוגי - כדי להפיל את הממשלה בוועדת חקירה "ממלכתית" עם עמית שיטייח את אחריות הלוי,חליווה ורונן בר לטבח ותייחס אותה לנתניהו - להפילו!כפי שעמית טייח את שדה תימן!המשך 11:17 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
בתגובה ל: א
זה לא קצת אירוני לטעון שח"כ חרדי רק רוצה להפיל את הממשלה כשהח"כים החרדים הם מי שמחזיקים את הממשלה בחיים ואם הם יירצו, הם גם יכולים להפיל אותה?12:16 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ח"כ חרדי, שיש לו אלוהים. נעים להכיר!11:37 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמת
דתות/כתות הן שטיפות מוח רווחיות, בהן עושים מה שהיחצנים/מנהיגים (אימאמים,גואל רצון,רבנים,כמרים וכו)מורים לך.12:20 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ח"כ חרדי, שיש לו אלוהים. נעים להכיר!11:37 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בוגד אנטי ציוני רקוב, שמנסה עם השמאל השונא חרדים בואפן פתולוגי - כדי להפיל את הממשלה בוועדת חקירה "ממלכתית" עם עמית שיטייח את אחריות הלוי,חליווה ורונן בר לטבח...
בוגד אנטי ציוני רקוב, שמנסה עם השמאל השונא חרדים בואפן פתולוגי - כדי להפיל את הממשלה בוועדת חקירה "ממלכתית" עם עמית שיטייח את אחריות הלוי,חליווה ורונן בר לטבח ותייחס אותה לנתניהו - להפילו!כפי שעמית טייח את שדה תימן!המשך 11:17 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
בתגובה ל: א
זה לא קצת אירוני לטעון שח"כ חרדי רק רוצה להפיל את הממשלה כשהח"כים החרדים הם מי שמחזיקים את הממשלה בחיים ואם הם יירצו, הם גם יכולים להפיל אותה?12:16 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר