ההצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת ההיערכות הכלכלית במלחמה נדחתה, כש-5 ח"כים הצביעו נגד ו-5 בעד – ביניהם גם נציג יהדות התורה בוועדה, יעקב טסלר

במקביל לדיון ועדת החוקה על הקמת ועדת חקירה פוליטית, נערך הבוקר (שני) דיון בוועדה נפרדת, בראשותו של ח"כ אלון שוסטר, בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת ההיערכות הכלכלית בזמן מלחמת חרבות ברזל – זאת בהתאם לסעיף 14(ב) לחוק מבקר המדינה.

בתום ההצבעה, ההצעה להפעיל את סמכות הוועדה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית לא התקבלה. 5 חברי כנסת הצביעו נגד, ו-5 הצביעו בעד – ביניהם גם נציג יהדות התורה בוועדה, ח"כ יעקב טסלר, שהצביע יחד עם נציגי האופוזיציה.

חברי הכנסת שהצביעו נגד כללו 4 ח"כים מהליכוד – משה סעדה, אושר שקלים, ששון גואטה, וטלי גוטליב – וכן ח"כ יעקב מרגי מש"ס. מנגד, חברי הכנסת שהצביעו בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית היו: אלון שוסטר מכחול לבן, מיקי לוי מיש עתיד, יעקב טסלר מיהדות התורה, יוראי להב הרצחנו מיש עתיד, ואימאן חטיב יאסין מרע"ם.