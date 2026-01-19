עו"ד אילן בומבך, מבכירי הפרקליטים בישראל, התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל, בנוגע לפגישתו של המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, עם דורי קלגסבלד, עורך דינה של הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי.
בדבריו אמר בומבך: "גם בפרקליטות צריכים להבין שיש עניין של אמון הציבור. ברגע ששרון אפק נפגש גם עם הפצ"רית וגם עם עורך דינה וחושב שהוא לא צריך לתת דין וחשבון לציבור על כך – הדברים האלה מאוד תמוהים. אנחנו יודעים שהחקירה הזו לא הסתיימה,
אותו משנה ליועמ"שית שגם היה בפגישת ה'טיוח' מרובת משתתפים עם כל בכירי מערכת אכיפת החוק שם הם מתוודעים למה שלא קרה באותה חקירה פיקטיבית שהוא ניהל, ועדיין אף אחד לא מוזמן לחקירה? אם אנחנו במדינה מתוקנת ומקיימים את מה שבית המשפט העליון עצמו אמר – שרון אפק צריך להיחקר אחר כבוד באזהרה. לברר בדיוק מה קרה באותה פגישה ואיך נתנו מצג כוזב לבג"ץ…"
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
טוני
כללי המשחק הם שכל מה שאינו אסור - מותר. ממילא ברור שאם שרון אפק לא נכלל ברשימת האנשים שאסור היה להם להיפגש עם הפצרי"ת, אז מותר היה לו להיפגש איתה....
כללי המשחק הם שכל מה שאינו אסור - מותר. ממילא ברור שאם שרון אפק לא נכלל ברשימת האנשים שאסור היה להם להיפגש עם הפצרי"ת, אז מותר היה לו להיפגש איתה. כדי לנסות להפוך את הפגישה ההיא למשהו שצריך לחקור אותו, לא מספיק לכנות את העניין "דרמה", גם לא להצמיד לשמו של עו"ד אילן בומבך את הכינוי "מבכירי הפרקליטים בישראל".המשך 11:40 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמיה
שרון אפק ייחקר ביום שבו יצמחו לי שערות על כף היד. המפכ"ל מנסה ככל יכולתו, אבל גם הוא, כמו כולם, מפחד מהיועמ"שית, ממח"ש ומבג"ץ, והאמת - בצדק. עוד לא הבנתם שאנחנו חיים...
שרון אפק ייחקר ביום שבו יצמחו לי שערות על כף היד. המפכ"ל מנסה ככל יכולתו, אבל גם הוא, כמו כולם, מפחד מהיועמ"שית, ממח"ש ומבג"ץ, והאמת - בצדק. עוד לא הבנתם שאנחנו חיים בדיקטטורה שמשליטה פה משטר אימים ופחד?המשך 11:38 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כל הלישכה של ראש הממשלה היתב מלאה סוכנים קטארים ... בזמן מלחמה הם הוציאו הודעות שהיום במבט לאחור קל לראות שהם דבררו את קטאר , פעלו נגד מצרים , ופעלו על מנת להרוס את הסכויי להשיב את החטופים ... הם פעלו ממש נגד המדינה הם כולם צריכים לתת דין על מעשיהם . והסרחון מלשכת ראש הממשלה היא צחנה עזה שאופפת גם אותו , בין אם ידע ובין אם לא ידע .
בתגובה ל: נחמיה
ואתם עסוקים בפצרית... מה היא כבר עשתה , לעומת הסוכנים הקטארים? פרסמו מסמך שחיבל בעסקת החטופים , הרסו את היחסים עם מצריים , סכנו מקור מודעיני ... וזה על פני השטח , מה קרה בזמן המלחמה עם כל המידע הסודי שהם נחשפו אליו בקריה , בבור , בלשכת ראש הממשלה ... זה רק אלוהים יודע , והכל תמורת בצע כסף ... וראש הנחש כלל לא נחקר ...11:46 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
מפלגת בג"צ , תפעל חזק כדי למנוע כל חקירה בנושא . היא מגינה על עצמה .11:55 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת
תזכורת: מדובר בממשלת הבריחה מאחריות,השתמטות בזמן מלחמה,שיאי פשע,תאונות,יוקר מחיה וכפייה דתית.12:10 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
מפלגת בג"צ , תפעל חזק כדי למנוע כל חקירה בנושא . היא מגינה על עצמה .11:55 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
כללי המשחק הם שכל מה שאינו אסור - מותר. ממילא ברור שאם שרון אפק לא נכלל ברשימת האנשים שאסור היה להם להיפגש עם הפצרי"ת, אז מותר היה לו להיפגש איתה....
כללי המשחק הם שכל מה שאינו אסור - מותר. ממילא ברור שאם שרון אפק לא נכלל ברשימת האנשים שאסור היה להם להיפגש עם הפצרי"ת, אז מותר היה לו להיפגש איתה. כדי לנסות להפוך את הפגישה ההיא למשהו שצריך לחקור אותו, לא מספיק לכנות את העניין "דרמה", גם לא להצמיד לשמו של עו"ד אילן בומבך את הכינוי "מבכירי הפרקליטים בישראל".המשך 11:40 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמיה
שרון אפק ייחקר ביום שבו יצמחו לי שערות על כף היד. המפכ"ל מנסה ככל יכולתו, אבל גם הוא, כמו כולם, מפחד מהיועמ"שית, ממח"ש ומבג"ץ, והאמת - בצדק. עוד לא הבנתם שאנחנו חיים...
שרון אפק ייחקר ביום שבו יצמחו לי שערות על כף היד. המפכ"ל מנסה ככל יכולתו, אבל גם הוא, כמו כולם, מפחד מהיועמ"שית, ממח"ש ומבג"ץ, והאמת - בצדק. עוד לא הבנתם שאנחנו חיים בדיקטטורה שמשליטה פה משטר אימים ופחד?המשך 11:38 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כל הלישכה של ראש הממשלה היתב מלאה סוכנים קטארים ... בזמן מלחמה הם הוציאו הודעות שהיום במבט לאחור קל לראות שהם דבררו את קטאר , פעלו נגד מצרים , ופעלו על מנת להרוס את הסכויי להשיב את החטופים ... הם פעלו ממש נגד המדינה הם כולם צריכים לתת דין על מעשיהם . והסרחון מלשכת ראש הממשלה היא צחנה עזה שאופפת גם אותו , בין אם ידע ובין אם לא ידע .
בתגובה ל: נחמיה
ואתם עסוקים בפצרית... מה היא כבר עשתה , לעומת הסוכנים הקטארים? פרסמו מסמך שחיבל בעסקת החטופים , הרסו את היחסים עם מצריים , סכנו מקור מודעיני ... וזה על פני השטח , מה קרה בזמן המלחמה עם כל המידע הסודי שהם נחשפו אליו בקריה , בבור , בלשכת ראש הממשלה ... זה רק אלוהים יודע , והכל תמורת בצע כסף ... וראש הנחש כלל לא נחקר ...11:46 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר