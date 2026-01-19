‏התפתחות נוספת בפרשת הפצ"רית? עו"ד אילן בומבך, מבכירי הפרקליטים בישראל, טען כי המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, צריך להיחקר באזהרה

‏עו"ד אילן בומבך, מבכירי הפרקליטים בישראל, התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל, בנוגע לפגישתו של המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, עם דורי קלגסבלד, עורך דינה של הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי.

בדבריו אמר בומבך: "גם בפרקליטות צריכים להבין שיש עניין של אמון הציבור. ברגע ששרון אפק נפגש גם עם הפצ"רית וגם עם עורך דינה וחושב שהוא לא צריך לתת דין וחשבון לציבור על כך – הדברים האלה מאוד תמוהים. אנחנו יודעים שהחקירה הזו לא הסתיימה,

אותו משנה ליועמ"שית שגם היה בפגישת ה'טיוח' מרובת משתתפים עם כל בכירי מערכת אכיפת החוק שם הם מתוודעים למה שלא קרה באותה חקירה פיקטיבית שהוא ניהל, ועדיין אף אחד לא מוזמן לחקירה? אם אנחנו במדינה מתוקנת ומקיימים את מה שבית המשפט העליון עצמו אמר – שרון אפק צריך להיחקר אחר כבוד באזהרה. לברר בדיוק מה קרה באותה פגישה ואיך נתנו מצג כוזב לבג"ץ…"