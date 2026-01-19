משרד הבריאות עדכן על תן נגוע בכלבת שאותר ליד מושב מנחמיה שבמועצה האזורת עמק הירדן: "מבקשים מכל מי שהיה במגע – לפנות בדחיפות ללשכה על מנת לשקול מתן טיפול מונע"

משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) על תן נגוע בכלבת שאותר ליד מושב מנחמיה, שבמועצה האזורית עמק הירדן. אדם אחד שנחשף לתן הופנה לקבל טיפול מונע נגד כלבת.

לפי הודעת המשרד, ההודעה על התן הנגוע התקבלה אתמול, ה-18 בינואר 2026. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 01.01.2026 עד 15.01.26 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת, טלפון 04-6710300, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:

הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.