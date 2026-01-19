מגוון אירועי חלל לזכרו של אילן רמון ז"ל, פסטיבל תיאטרון בעברית בלונדון בנושא אהבת לרעך, תערוכת צילום מטאפיזית ראשונה בישראל וסיורים חורפיים במגדל דוד – מבחר ההזדמנויות התרבותיות והמשפחתיות שכדאי לסמן ביומן

השבוע מביא עמו גל של אירועים תרבותיים ומדעיים ברוח ישראלית, בדגש על חינוך, זיכרון והעמקת הזהות היהודית. לצד פתיחת שבוע החלל הישראלי עם פעילויות משפחתיות רבות, בולטים פסטיבל הצגות ילדים בעברית בלונדון, תערוכת יחיד לצלם ישראלי וסיורים ייחודיים בירושלים.

שבוע החלל: אירועים משפחתיים בעופר חדרה ובטכנודע

לרגל שבוע החלל הישראלי, שמתקיים מדי שנה בסמוך ליום השנה לאסון המעבורת קולומביה, ייערכו ברחבי הארץ אירועים רבים לזכרו של האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון ז"ל.

במתחם עופר חדרה יתקיים ביום שלישי, 21 בינואר, אירוע מיוחד לקהל הרחב בין השעות 17:00-19:00, ללא תשלום. האירוע יוקדש לעולמות החלל, המדע וההשראה לדור הצעיר, ויכלול פעילויות חווייתיות לכל המשפחה: סדנאות יצירה בנושא החלל, סדנאות מוזיקה, דמויות אהובות מעולמות החלל, מתחמי התנסות ותכנים חינוכיים. בין היתר יוקם עמדה מיוחדת לזכרו של אילן רמון, לצד מתחם צילומי חלל ומופע/מסיבה בחלל.

במקביל, בטכנודע חדרה יתקיים ערב מרתק המשלב מדע, היסטוריה ותרבות – מסע בין האסטרולוגיה העתיקה לאסטרונומיה המודרנית. המבקרים יגלו כיצד נוצרו המזלות, מה באמת מתרחש בשמיים ומהן התגליות המדעיות העדכניות. בין הפעילויות: הקרנת סרט ייחודי בפלנטריום ב-360° בליווי הסבר מודרך, פעילות חקר אינטראקטיבית בטאבלטים עם דמות אסטרולוגית וירטואלית (כולל איתור קבוצת הכוכבים האישית), סדנת Maker לבניית דגם אישי של קבוצת כוכבים באמצעות מעגל חשמלי, חידון Kahoot אינטראקטיבי עם פרסים, הדגמות מדעיות חיות, תצפיות בטלסקופים מהמשוכללים בישראל (בכפוף למזג האוויר) וחוויה לילית בפארק המדע הפתוח.

פסטיבל הצגות ילדים בעברית בלונדון: "ואהבת לרעך כמוך"

זו השנה השמינית יתקיים בפברואר פסטיבל הצגות ילדים בעברית בלונדון, בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית (WZO) ותיאטרון השעה הישראלי. השנה נבחר הנושא "ואהבת לרעך כמוך", במטרה לחזק את הזהות היהודית והקשר עם מדינת ישראל.

במהלך ימי הפסטיבל יועלו כ-60 הצגות, בהן "הארנב והצב", "הברבזון המכוער", "הלב", "פשוט מיוחד" ו"מנקודה לנקודה".

תערוכת יחיד ראשונה: דניאל רימר וחפצים מטאפיזיים

בתערוכת היחיד הראשונה שלו בישראל מציג האמן דניאל רימר סדרת צילום חדשה ומרשימה. בסדרה, המונה 24 עבודות, הופכים חפצים יומיומיים וחומרים פשוטים לסמלים מטאפיזיים.

רימר ניגש אל האובייקטים לא כאל “דוממים”, אלא כאל נושאי־משמעות: יש ביכולתם לגלם רעיונות, תחושות ותמות פילוסופיות החורגות מצורתם הגשמית. בעבודתו כל חפץ נטען במשמעות מטאפיזית והופך לסמל לדבר־מה מעבר למציאות החומרית שלו – תהליך שמכונן נרטיבים מרומזים וחיבורים רגשיים. באמצעות קומפוזיציות מוקפדות וטכניקת צילום ייחודית שפיתח לאורך השנים, מייצר רימר דימויים של טבע דומם בעלי איכות ציורית, המזמינים את הצופה להתבונן באופן שבו התודעה מייחסת משמעות לדברים.

סיורים חורפיים במגדל דוד: טעימה היסטורית של חמין

מגדל דוד – מוזיאון ירושלים ממשיך להציע בחודשי החורף סיורים ייחודיים המעניקים זווית חדשה לטיול בעיר הקודש. בין הסיורים הבולטים: "טעימה היסטורית" – סיור בעקבות החמין בלב השכונות החרדיות, בזמן ההכנות לקראת השבת.

בסיור תתודעו לאורח החיים וההשקפה החרדית על גווניה ויחשפו להתרחשות השבועית סביב החמין (הצ'ולנט). שמחה תספר על תולדות החמין לאורך ההיסטוריה, ועל הכנתו בעדות השונות. הסיור כולל טעימות של חמין וקיגל וביקור במאפייה מקומית.

גם בעולם האיפור: KIKO MILANO נפתח בבילו אאוטלט

רשת האיפור האיטלקית KIKO MILANO פותחת השבוע את סניף האאוטלט הראשון שלה בישראל – במתחם עופר בילו סנטר OUTLET. הסניף החדש, בהשקעה של כמיליון שקל, משתרע על כ-70 מ"ר ומציע את כל קולקציות המותג החדשות, השקות עונתיות, מוצרים בלעדיים ומחלקה שלמה של מבצעים והנחות.