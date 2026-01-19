יממה לאחר מזג האוויר הסוער, כביש 234 נחסם למעבר כלי רכב באזור גשר צאלים. שוטרים ומתנדבים פועלים על מנת להכווין את התנועה

אחרי שהגשם פסק – כביש 234 עדיין מוצף ועל כן המשטרה חסמה הבוקר (שני) את המעבר לכלי רכב באזור גשר צאלים.

‏גם בשעות אלה פועלים שוטרי המחוז הדרומי בהם לוחמי מג״ב, מתנדבים ושוטרי משטרת התנועה הארצית ברחבי הדרום, בפריסה רחבה, נוכח תנאי מזג האוויר ופגעי הטבע, במטרה לשמור על שלומם וביטחונם של משתמשים הדרך ולסייע לציבור בהתאם לצורך.

במשטרה שבים ומזכירים כי בשל מזג האוויר ומפגעי טבע מתקיימות הערכות מצב תכופות במחוז הדרומי ובמכלול השיקולים לשלומם ובטיחותם של ציבור משתמשי הדרך, מתקבלת ההחלטה על חסימת צירים וכבישים לתנועה.