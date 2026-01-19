נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לאיים בהשתלטות צבאית על גרינלנד, כששלח מכתב לראש ממשלת נורבגיה: "בהתחשב בכך שהחלטתם לא להעניק לי פרס נובל, אני כבר לא מרגיש מחוייב לחשוב רק על שלום"

הסלמה נוספת: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לאיים בהשתלטות על גרינלנד, כשהבוקר (שני) נחשף ברשת "בלומברג" מכתב ששלח לראש ממשלת נורבגיה יוהנס גר סטרה – בו רמז לאפשרות של פלישה צבאית לאי. בדבריו קישר את האיום גם לעובדה שלא זכה בפרס נובל לשלום, שמחולק על ידי ועדה נורבגית.

"בהתחשב בכך שהחלטתם לא להעניק לי פרס נובל לשלום על כך שהפסקתי שמונה מלחמות פלוס, אני כבר לא מרגיש מחוייב לחשוב רק על שלום" כתב טראמפ. "למרות שזה תמיד יהיה שיקול דומיננטי, עכשיו אני יכול לחשוב על מה שטוב וראוי לארה"ב".

טראמפ הוסיף וטען כי "דנמרק לא יכולה להגן על גרינלנד מפני רוסיה או סין". עוד פנה לדר סטרה ושאל: "למה יש לדנמרק 'זכות בעלות' על גרינלנד בכל מקרה? אין שום מסמכים כתובים, רק סירה שהגיעה לשם לפני מאות שנים".

"אני עשיתי יותר עבור נאט"ו מאשר כל אדם אחר מאז שהיא הוקמה, ועכשיו נאט"ו צריכה לעשות משהו למען ארה"ב" טען הנשיא האמריקני בסיכום מכתבו. "העולם לא יהיה מקום בטוח – אלא אם כן תהיה לנו אין לנו שליטה מוחלטת על גרינלנד".