בצעד חריג, השב"כ התערב והביא למעצר של שנים ערבים ישראליים שהציתו רכבים וביצעו ירי לעבר בניין מגורים מאוכלס של יהודים בעיר רמלה

האלימות במגזר הערבי, מביאה להתערבות השב"כ בחקירה. כעת מותר לפרסום כי בפעילות משותפת של השב"כ והמשטרה נעצרו לחקירה בשבועות האחרונים שני ערבים ישראליים תושבי רמלה, חלף מוחמד חסין אבו ג'אנם ומודי אכרם טלב גנים.

השניים חשודים באירוע הצתה של רכבים ובביצוע ירי לעבר בניין מגורים בו מתגוררות משפחות יהודיות בעיר.

חקירתם בשב"כ העלתה כי השניים ביצעו במכוון את הירי והצתת הרכבים בבניין מגורים בו מתגוררים יהודים, זו במטרה להעביר מסר לכוחות הביטחון כנגד האכיפה המתבצעת בעיר, ועל מנת להטיל מורא על הכוחות. היום (ב'), הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד, ע"י פרקליטות מחוז מרכז, כתב אישום כנגד השניים.

עד כה המשטרה הייתה מטפלת באירועים כאלה, אולם על רקע הצד הלאומני שבירי ובהצתה, השב"כ נכנס לתמונה והביא למעצר השניים.

עוד באותו נושא רמלה: צעיר בשנות ה-20 נעצר בחשד להצתת דגל ישראל 10:48 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

במשטרה ובשב"כ אומרים: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול פעילות המאיימת על סדרי המשטר במדינה וכן למצות את הדין עם הפועלים לפגיעה בביטחונם של אזרחי המדינה ומעורבים בפעילות מסוג זה".