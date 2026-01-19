חמישה מחבלים חצו את הקו הצהוב בשני אירועים שהתרחשו ברחבי רצועת עזה, והתקרבו לכוחות צה"ל – שהגיבו בירי. בצה"ל אמרו כי שניים מהמחבלים חוסלו

רצף התקריות ברצועת עזה נמשך: חמישה מחבלים זוהו חוצים את הקו הצהוב בשני אירועים שהתרחשו אמש (ראשון) ברחבי רצועת עזה. כוחות צה"ל ירו לעבר המחבלים, כשנאמר כי שניים מהם חוסלו.

לפי הודעת דובר צה"ל, התקרית הראשונה התרחשה בדרום רצועת עזה, כאשר כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים באזור זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. "מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את אחד מהמחבלים להסרת האיום", נאמר.

עוד באותו נושא דיווח: חמאס נערך לפשיטה על הקו הצהוב 09:02 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במקביל דווח על אירוע נוסף שהתרחש בצפון הרצועה, כאשר כוחות צוות הקרב החטיבתי אלכסנדרוני (3) זיהו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות – באופן שהיווה איום מיידי. גם הפעם נאמר כי "מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר המחבלים וחיסלו אחד מהם במטרה להסיר את האיום".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".