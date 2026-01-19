שמחה גדולה בגן החיות התנ"כי בירושלים, עם בקיעתו של גוזל פינגווין שחור-רגל – מין שנמצא בסכנת הכחדה חמורה. כך החליטו לקרוא לחיה החדשה שנולדה בעיר הבירה

התרגשות גדולה בגן החיות התנ"כי: גוזל פינגווין שחור-רגל, מין שנמצא בסכנת הכחדה, נולד היום (שני). הבקיעה הזו מגיעה בזמן סימלי ביותר, בצל דיווחים רבים מהעולם על ירידה של כ-80% באוכלוסיית הפינגווינים הזו ב-30 השנים האחרונות.

הגוזל החדש, שזכה לשם המחייב אופק, הוא נכון לעכשיו בגובה של 37 ס"מ ובמשקל של ק"ג בלבד. בעתיד הוא יכול להגיע עד כ-68–70 ס"מ, ולמשקל של בין 2 ל-5 ק"ג. ההטלות האחרונות בגן החיות היו לפני שנתיים, ומתוכן שרד גוזל אחד בלבד, שעבר לגן החיות בחיפה. אופק צפוי להישאר בגן החיות התנ"כי, וניתן יהיה לראות אותו יחד עם הוריו, בתצוגת הפינגווינים הנמצאת ממש בכניסה לגן.

גן החיות התנ"כי הוא חלק מתוכנית הריבוי של הפינגווין שחור-הרגל, של ארגון גני החיות האירופאי (EEP). ובגן מקווים שבקרוב יוכלו לצרף גוזלים נוספים שיסייעו להישרדות המין המקסים הזה.

עוד באותו נושא הלם בגן החיות התנ״כי: תוכים נדירים נגנבו במהלך הלילה 10:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

קצת עובדות על הפינגווין שחר-הרגל: הפינגווין שחור-רגל, הידוע גם כפינגווין אפריקני, חי במושבות בחופי דרום-מערב אפריקה. בזמן הרבייה, הנקבה מטילה שתי ביצים, ודוגרת עליהן במשך כ-38–42 ימים. הגוזלים בוקעים כשהם מכוסים פלומה, וההורים מתחלקים בטיפול בגוזלים שנמשך כשמונה שבועות. הפינגווינים ניזונים מדגים, דיונונים וסרטנים. בחיפושיהם אחר מזון בטבע הם עשויים להרחיק למרחק של כ-50 קילומטרים מהחוף.