אסון קשה: לפחות 39 בני אדם נהרגו ו-170 נוספים נפצעו בתאונה שהתרחשה הלילה (בין ראשון לשני) בין שתי רכבות בדרום ספרד. צוותי חירום הוזעקו לזירה ופועלים לחילוץ הגופות, וכן פינו את הפצועים לבתי החולים – כשמתוכם 25 במצב קשה.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, התאונה התרחשה ליד אדאמוס הסמוכה לקורדובה, כאשר רכבת שעשתה את דרכה ממלאגה למדריד סטתה מהפסים והתנגשה ברכבת שנייה שבאה ממול והייתה בנסיעה ממדריד לעיר הואלבה. בשלב זה לא ברור מה הוביל לסטיית הרכבת מהמסילה, כששר התחבורה הספרדי אמר כי מדובר בתאונה "מאוד מוזרה" – מכיוון שלדבריו היא התרחשה במקטע ישר של המסילה שחודשה רק לפני כשנה.

בעקבות התאונה הוחלט על הפסקת כל תנועת הרכבות באזור, וחברת הרכבות "ADIF", שהפעילה את הרכבות שהיו מעורבות בתאונה, השעתה את כל שירותי הרכבות בין מדריד למחוז אנדלוסיה. "זהו לילה של כאב עמוק" אמר ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס. "אני שולח את תנחומיי למשפחות הקורבנות, ומאחל החלמה מהירה לפצועים. צוותי החירום פועלים ללא הפסקה כדי לסייע לכל הנפגעים".