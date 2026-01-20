מהילדות בעפולה ועד אבישג זגורי: עשרה דברים על חן אמסלם-זגורי – הקריירה, תפקידי הדרמה הגדולים, האימהות וההתמודדות עם המציאות הישראלית

מהילדות בעפולה, דרך הפריצה ב"זגורי אימפריה" ועד התמודדות חשופה עם אימהות, רשתות ומציאות ישראלית כואבת – לרגל יום הולדתה: עשרה דברים שלא ידעתם על חן אמסלם-זגורי.

1. מהעיר עפולה למרכז הבמה

אמסלם נולדה וגדלה בעפולה ולמדה במגמת תיאטרון בתיכון בן-גוריון. הבמה נכנסה לחיים מוקדם – עוד לפני המצלמה.

2. השירות הצבאי על הבמה

בצה"ל שירתה בלהקת חיל התקשוב, תחנה משמעותית שבישלה את החיבור בין משחק, מוזיקה ועבודה מול קהל.

3. עזבה לימודים בשביל תפקיד

למדה משחק מול מצלמה ולאחר מכן בסטודיו של יורם לוינשטיין – אך פרשה לאחר חודשים ספורים כדי לגלם את אבישג ב"זגורי אימפריה". הימור שהשתלם.

4. אבישג זגורי – התפקיד ששינה את הכל

הפריצה הגדולה הגיעה ב-2014 עם דמותה של אבישג. הדמות הפכה לאייקון תרבותי והציבה אותה בפרונט של הדרמה הישראלית.

5. היכרות על הסט

את בן זוגה, הבמאי והיוצר מאור זגורי, פגשה על סט הצילומים של "זגורי אימפריה". מה שהתחיל כעבודה משותפת בין שחקנית ליוצר, הפך עם השנים לזוגיות, לנישואים ולמשפחה. השניים נישאו ב-2017, ומאז ממשיכים לשלב בין יצירה משותפת לחיים פרטיים.

6. בין קומדיה לדרמה

לאורך השנים עברה אמסלם בין ז'אנרים ובמות – מקומדיה ותיאטרון ועד דרמות טלוויזיוניות וביססה נוכחות יציבה כשחקנית שלא מזוהה עם תבנית אחת.

7. תפקידי הדרמה הבולטים

ב-2018 כיכבה כפרקליטה מרסל בן-דוד ב"פמת"א", וב-2020 גילמה את אתי אלון ב"אתי אלון – האישה שגנבה 250 מיליון". שני תפקידים ראשיים, מורכבים וטעונים, שמיצבו אותה כשחקנית דרמה מובילה.

8. גם מוזיקה

במקביל למשחק הוציאה סינגל בכורה, "ככה זה", כחלק מפרויקט "המחברת של אליה" – טעימה אישית בלי לרדוף אחרי קריירה מוזיקלית מלאה.

9. אימהות תחת עין ציבורית

כאמא לשניים ובהיריון, היא מתמודדת גם עם המחיר של חשיפה ועם תגובות קשות ברשת על ילדיה, שמאלצות אותה להציב גבולות חדשים.

10. משחק מתוך מציאות ישראלית

ב-2025 השתתפה ב"אור ראשון", סדרה העוסקת באירועי 7 באוקטובר, וגילמה שוטרת מג"ב במסיבת הנובה. הבחירה בתפקיד חיברה בין מקצוע לאבל אישי – דודה נרצח בטבח ברעים.