העיתונאית אילה חסון מתחה ביקורת על ההחלטה להסתיר מהציבור את המגעים של אלי פלדשטיין להפוך לעד מדינה: "זה חלק מחומרי הראיות"

העיתונאית אילה חסון התייחסה לחשיפה של השופט מזרחי, על כך שאלי פלדשטיין ניהל מגעים להפוך לעד מדינה, וכעסה על זה שהמידע בעניין הוסתר מהציבור".

בדבריה היא אמרה: "‏אני קוראת שהמשטרה מותחת ביקורת על השופט מזרחי על שפרסם את דבר עדות הניקיון של פלדשטיין ״האוזניים תיצלנה״. השאלה היא למה המשטרה והפרקליטות הסתירו את העדות הזו מנאשמים אחרים? למה הסתירו מהציבור את העובדה שפעמיים ביקש להיות עד מדינה? על פי הפסיקה זה חלק מחומרי הראיות".

מוקדם יותר היום המשטרה מתחה ביקורת על החלטת השופט מזרחי לחשוף את העניין ואף הגישה ערעור בנוגע להחלטה שמתירה לאוריך וברוורמן לחזור ללשכה.