מנתוני רשות המים המעודכנים להיום (ראשון, 18/01/26) עולה כי מפלס הכנרת רשם עלייה של 0.5 ס"מ לעומת המדידה שנערכה אתמול. נכון לעכשיו, המפלס עומד על רום של 213.285- מטרים מתחת לפני הים.
למרות המגמה החיובית שנרשמה ביממה האחרונה, מצב האגם עדיין מצריך משקעים רבים נוספים. המפלס הנוכחי נמוך ב-0.285 מ' מהקו האדום התחתון (הנמצא ברום של 213- מטרים). כדי שהכנרת תגיע למילוי מקסימלי, חסרים עוד 4.485 מטרים עד להגעה לקו האדום העליון.
ברשות המים עוקבים בדריכות אחר זרימות הנחלים בצפון, בתקווה שהמערכות החורפיות הבאות יביאו לעליות משמעותיות יותר שיחלצו את האגם מהאזור שמתחת לקו האדום התחתון.
