בצל המתיחות בין ארה"ב לישראל: משרד החוץ של ירדן הודיע הבוקר (ראשון) כי המלך עבדאללה קיבל הזמנה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על ניהול רצועת עזה. בהודעה הירדנית נאמר כי "המסמכים הקשורים להזמנה נלמדים כעת בהתאם להליכים משפטיים פנימיים".

דובר משרד החוץ פואד מ'גאלי ציין בהודעתו כי "ממלכת ירדן מעריכה את תפקידו המנהיגותי של הנשיא טראמפ, את מאמציו להשגת הפסקת האש בעזה, ואת השקת תכנית השלום המקיפה. כמו כן, ירדן מעריכה גם את המאמצים שהוא משקיע להשגת ביטחון, יציבות ושלום".

כזכור, אמש טראמפ הודיע כי חברי מועצת השלום יכללו את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב רוברט גבריאל.

בנוסף, נקבע כי חברי "המועצה המבצעת" שתשמש כגוף הביניים יהיו: ויטקוף, קושנר, בלייר, רואן, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, השרה האמירתית רים אל-האשימי, ושר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב – שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון. עוד הוחלט כי איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, ונציגת האו"ם סיגריד קאג יסייעו בניהול וקידם החלטות הוועדה.