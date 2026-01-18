לאחר החשיפה כי חמאס תכנן לפשוט על יישובים ביהודה ושומרון – חבר הכנסת צבי סוכות דורש דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון

לאחר שדווח בחדשות 12 כי צה"ל איתר מסמכים המעידים על כוונת חמאס לפשוט על יהודה ושומרון, חבר הכנסת צבי סוכות דורש דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון.

"מדובר בפרסום חמור ומדאיג המחייב שקיפות מלאה ובחינה מיידית של המוכנות הביטחונית, על מנת למנוע את טבח בדוגמת ה-7/10 בישובי יהודה ושומרון", מסר.

נזכיר כי על פי הדיווח של אלמוג בוקר, המסמכים, שנתפסו על ידי כוחות צה"ל במהלך הפעילות ברצועת עזה, כללו בין היתר התכתבויות ושיחות של בכירי חמאס שהעידו על כוונה לפשוט על היישובים. בשונה מיישובי העוטף, במקרה הזה לא מדובר בתוכנית מפורטת עם שמות יישובים ולא יורדים לרזולוציות, אלא חושפים את הכוונות של ארגון הטרור.