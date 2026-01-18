שמעון ריקלין פונה לציבור הימני בבקשה לשנות את שם "פרשת הבילד", ל"פרשת קפלן". זו הסיבה לטענתו שצריך לעשות כך

המגיש הוותיק שמעון ריקלין, מתייחס להתפתחויות האחרונות בפרשות בלשכת נתניהו ופונה לציבור הימני בבקשה.

בדבריו הוא כותב: "‏לחברי בימין. ‏המעט שאנחנו יכולים לעשות מול הבורדל של מערכת אכיפת החוק והאפליות שלה. ‏זה לא לקרוא לאירוע שבו נחשף שקפלן עוזר למסרים של חמאס וזה מוסתר מראש הממשלה – פרשת הבילד.

‏כי באמת אין שום פרשה כזו.

‏יש את פרשת קפלן. ‏פרשה שבה קודקודים במערכת הבטחון הדהדו את המסרים של קפלן וחקרו רק את מי שפגע במסרים הללו באשמת פגיעה בבטחון המדינה. ‏בעוד שאת אלו שבאמת פגעו בבטחון המדינה נגיד כמו מי שחשף את מבצע הביפרים מעולם לא חקרו.

‏לכן מעכשיו חברים. ‏פרשת קפלן. ‏לא בילד ולא נעליים. ‏בתודה מראש".