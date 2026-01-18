המגיש הוותיק שמעון ריקלין, מתייחס להתפתחויות האחרונות בפרשות בלשכת נתניהו ופונה לציבור הימני בבקשה.

בדבריו הוא כותב: "‏לחברי בימין. ‏המעט שאנחנו יכולים לעשות מול הבורדל של מערכת אכיפת החוק והאפליות שלה. ‏זה לא לקרוא לאירוע שבו נחשף שקפלן עוזר למסרים של חמאס וזה מוסתר מראש הממשלה – פרשת הבילד.
‏כי באמת אין שום פרשה כזו.

‏יש את פרשת קפלן. ‏פרשה שבה קודקודים במערכת הבטחון הדהדו את המסרים של קפלן וחקרו רק את מי שפגע במסרים הללו באשמת פגיעה בבטחון המדינה. ‏בעוד שאת אלו שבאמת פגעו בבטחון המדינה נגיד כמו מי שחשף את מבצע הביפרים מעולם לא חקרו.

‏לכן מעכשיו חברים. ‏פרשת קפלן. ‏לא בילד ולא נעליים. ‏בתודה מראש".