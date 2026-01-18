המגיש הוותיק שמעון ריקלין, מתייחס להתפתחויות האחרונות בפרשות בלשכת נתניהו ופונה לציבור הימני בבקשה.
בדבריו הוא כותב: "לחברי בימין. המעט שאנחנו יכולים לעשות מול הבורדל של מערכת אכיפת החוק והאפליות שלה. זה לא לקרוא לאירוע שבו נחשף שקפלן עוזר למסרים של חמאס וזה מוסתר מראש הממשלה – פרשת הבילד.
כי באמת אין שום פרשה כזו.
יש את פרשת קפלן. פרשה שבה קודקודים במערכת הבטחון הדהדו את המסרים של קפלן וחקרו רק את מי שפגע במסרים הללו באשמת פגיעה בבטחון המדינה. בעוד שאת אלו שבאמת פגעו בבטחון המדינה נגיד כמו מי שחשף את מבצע הביפרים מעולם לא חקרו.
לכן מעכשיו חברים. פרשת קפלן. לא בילד ולא נעליים. בתודה מראש".
רותם
יש לנו פושעים במשטרה שונאי יהודים שומרי מצוות הם מיעוט שפוגע בשוטרים נאמני ישראל היהודים ואוהבי ארץ ישראל רוב השוטרים במדינה עושים מעל ומעבר למען המדינה למעט הפרקליטים שפוגעים בכל...
יש לנו פושעים במשטרה שונאי יהודים שומרי מצוות הם מיעוט שפוגע בשוטרים נאמני ישראל היהודים ואוהבי ארץ ישראל רוב השוטרים במדינה עושים מעל ומעבר למען המדינה למעט הפרקליטים שפוגעים בכל חלקה טובה.המשך 10:32 18.01.2026
