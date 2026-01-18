לאחר מארב מתוכנן במעבר אלבני נעצרו שני חשודים, עם כספי טרור. במזוודות שלהם נמצאו כ-12 מיליון שקל שיועד לארגוני הטרור

המארב בוצע לאחר בחודש האחרון נערכו במג״ב איו"ש, לביצוע המעצר של של שני חשודים, שעל פי החשד היו צפויים לנסות לעבור במעבר אלנבי כשברשותם מזוודות ובהן כסף בשווי מליוני שקלים המיועדים להגיע לארגוני הטרור. בשיתוף פעולה מבצעי עם בודקי מעבר אלנבי, כוח צבאי מחטיבת הבקעה ופקחי המכס, נעצרו החשודים והועברו להמשך טיפול חקירה במג"ב איו״ש.

במהלך חיפוש שבוצע במזוודות שברשות החשודים, איתרו הכוחות כסף בסכום של כ-12 מיליון ₪ במזומן, בשטרות ישראליים וזרים, אשר על פי החשד יועדו למימון פעילות טרור. הכסף נתפס על ידי חוקרי אח״מ מג״ב איו״ש והועבר להמשך חקירה ביחידה. החשודים גם הם הובאו לחקירה באח״מ מג״ב איו״ש, בסיומה נעצרו ונכלאו. מעצרם הוארך בבית המשפט.

מפקד מרחב איו״ש במשמר הגבול, תת-ניצב ניסו גואטה, התייחס לפעילות ואמר: "לוחמי מג״ב איו״ש פועלים כתף אל כתף עם יתר ארגוני הביטחון בגזרה, בנחישות ובעקביות, בלב מרחבים עוינים כדי לגדוע את חמצן הטרור: הכסף. מבצע זה, שהוביל לחשיפת למעלה מ-12 מיליון ש״ח שיועדו לטרור, הוא חלק ממהלך רחב היקף לפגיעה בנתיבי המימון של ארגוני הטרור".

"רק לאחרונה הצלחנו, יחד עם יתר כוחות הביטחון, להחרים ברחבי יהודה ושומרון סכומי עתק בהיקף של מיליוני שקלים. נמשיך לפעול במלוא העוצמה ובשיתוף מלא כדי לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף כלל גורמי הביטחון לסיכול פעילות טרור ומקורות המימון שלה, בכל מקום ובכל זירה, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל".