שר החוץ גדעון סער נפגש עם הנשיא הנבחר של הונדורס נאסרי אספורה, שהתחייב כי כבר ביומו הראשון בתפקיד- הונדורס תקבל את כתב האמנה משגריר ישראל במדינה, אחרי שהממשלה היוצאת סירבה לעשות זאת

שינוי כיוון מהמדינה הלטינית: שר החוץ גדעון סער נפגש הבוקר (ראשון) עם הנשיא הנבחר של הונדורס, נאסרי ״טיטו״ אספורה, שהגיע לביקור מדיני בישראל יחד עם שרת החוץ המיועדת של הונדורס מיריה אגוארו. במהלך הפגישה אספורה אישר כי כבר ביומו הראשון בתפקיד – הונדורס תקבל את כתב האמנה משגריר ישראל במדינה, זאת אחרי שהממשלה היוצאת סירבה לקבל את השגריר הישראלי עד כה.

"אדוני הנשיא הנבחר, אני מקבל את פניך בישראל ומברך על ניצחונך ההיסטורי בבחירות. ברוך הבא לירושלים!" אמר סער לאספורה. "אני בטוח שניצחונך יהווה נקודת מפנה משמעותית עבור הונדורס. מערכת היחסים בין ישראל להונדורס הייתה טובה מבחינה היסטורית, אך בשנים האחרונות היא לא שיקפה את הידידות העמוקה וארוכת השנים בין עמינו. אני יודע שאתה מנהיג בעל עקרונות עמוקים. אנו בטוחים שבחירתך תשיב את הונדורס להיות אחת מבעלות בריתה וחברותיה הקרובות של ישראל".

"אני רוצה להודות לך גם על הכרזתה בפגישה שלנו שהונדורס תקבל מיד את השגריר שלנו עם כניסתך לתפקיד" הוסיף. "אמריקה הלטינית עוברת שינוי פוליטי משמעותי. היא שבה והופכת למגדלור של חירות ושל הגנה על הציוויליזציה המערבית. זהו רגע גדול. אנחנו עומדים יחד עם אותן מדינות אוהבות החירות כמו הונדורס. ואנחנו נעמוד ביחד. אני מצפה לפתיחתו של פרק חדש של שיתוף פעולה הדוק בין עמינו".

"מקווה שאנחנו נכנסים לעידן חדש"

אספורה אמר בתגובה לסער כי "עבורי זה כבוד גדול להיות שוב בישראל ולחזק את הקשרים בינינו שקיימים 77 שנה. הודעתי שב-27 בינואר אקבל את כתב האמנה של נדב, השגריר שלכם. אני מקווה שאנחנו נכנסים לעידן חדש בו נוכל לשפר את היחסים בינינו, יחסים של אחווה, של שגשוג, של השקעות בתחום המים והחקלאות ושנוכל גם לעודד את ההשקעות של ישראל בהונדורס".

"אנחנו עם שאוהב את השלום, אנחנו רוצים שגשוג ורוצים לעשות הכל כדי שהשלום יהיה בכלל האזור" סיכם. "אנחנו עברנו תקופה של בחירות, זה היה שלב מאוד מורכב. אנחנו מצפים שבממשלה שלנו אנחנו נוכל לעשות הכל למען השגשוג וטובת עמנו. וגם נוכל לחזק את הקשרים בין המדינות שלנו למען הפיתוח וחיזוק היחסים בינינו".