בדיוק בתאריך הזה יצאה לדרך צעדת המוות מאושוויץ: מעל 60,000 אסירים הוצעדו בהליכה מערבה, כאשר כל מי שעצר והפסיק לצעוד נורה למוות. בשביל לשרוד את הצעדה, מה שניתן לדוגו כוח, היה כאשר נזכר באימו שסיפרה לו בילדותו כי בארץ ישראל יש לחמניות עגולות הצומחות על העצים. כך החל המנהג לאכול פלאפל

היום (ראשון) מתקיים "מבצע דוגו", בו נוהגים רבים בישראל לאכול פלאפל, מנהג אותו ייסד שורד השואה דוגו לייטנר, שחלם ב-18 בינואר 1945 על המאכל הישראלי שעליו דיברה אמא שלו.

בדיוק בתאריך הזה יצאה לדרך צעדת המוות מאושוויץ: מעל 60,000 אסירים הוצעדו בהליכה מערבה, כאשר כל מי שעצר והפסיק לצעוד נורה למוות. בשביל לשרוד את הצעדה, מה שניתן לדוגו כוח, היה כאשר נזכר באימו, גולדה, שסיפרה לו בילדותו כי בארץ ישראל יש לחמניות עגולות ("בילקלך") הצומחות על העצים. המחשבה על הבילקלך בארץ ישראל נתנה לו תקווה וכוח להמשיך לצעוד, ובכך ניצלו חייו – והוא הצליח לשרוד את הצעדה האכזרית בשלג הקפוא.

זמן קצר לאחר עלייתו לארץ ישראל טייל דוגו בשוק מחנה יהודה בירושלים וראה כדורי פלאפל. הם הזכירו לו את אותן "בילקלך" עליהן דיברה אימו. באותו רגע החליט כי מדי שנה, ב-18 בינואר, יום יציאתו לצעדת המוות, הוא יאכל פלאפל כדי לחגוג את היותו חי, שבע, ותושב ארץ ישראל, כפי שחלמה אימו.

בשנת 2016 יזם מוזיאון השואה “בית העדות” (שדוגו היה ממייסדיו) את “מבצע דוגו”, שהפך את המנהג האישי לאירוע חינוכי־ערכי רחב היקף. במסגרת המבצע, אלפי משתתפים אוכלים מנת פלאפל, מצטלמים עם שלט “מבצע דוגו – עם ישראל חי!” ומשתפים ברשתות החברתיות עם ההאשטג #מבצע_דוגו.

עוד באותו נושא "עם ישראל חי ואוכל פלאפל": מבצע דוגו 2025 יוצא לדרך 14:40 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

לצד הזיכרון וההנצחה, השנה אף נולד דור חדש למבצע דוגו כאשר לדוגו ז"ל, נולד השנה נין חדש שקרוי על ונקרא "דוד עמיחי". יוחאי קור, נכדו של דוגו ואביו של דוד עמיחי, משתף: “זכינו בסבא הכי מתוק בעולם, כל כולו היה שמחת חיים ושובבות נעורים עד יומו האחרון. סבא דוגו היה מלא בראיית הטוב והטוב שבכל דבר, גם כשעבר בחייו אירועים קשים בצורה בלתי רגילה. הוא תמיד היה בשבילנו סמל לטוב ולחיוביות. כשנולד לנו בן, היה לנו ברור שאנחנו רוצים שימשיך את דרכו – את הטוב שבו, את אהבת התורה ואהבת ישראל ואת כל התכונות היפות האלה. לכן קראנו לו דוד, על שמו. ובנוסף, סבא דוגו היה מסיים כל שיחה ומפגש משפחתי במילים ‘עם ישראל חי’, אז הוספנו את השם עמיחי. כך יצא השם דוד עמיחי, ואנחנו באמת שמחים וגאים להמשיך את המורשת והטוב שסבא דוגו השאיר אחריו.”

(נינו של דוגו, דוד עמיחי)