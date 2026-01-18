יושבי ראש סיעות האופוזיציה, הוציאו היום (ראשון) הודעה משותפת ובה הם מודיעים כי הם לא יקחו חלק בדיונים סביב הקמת ועדת חקירה ממשלתית לאירוע ה-7 באוקטובר.
בהודעה נמסר: "כל יו"ר סיעות האופוזיציה מודיעים כי לא יקחו חלק בדיוני ועדת החוקה על הקמת ועדת הטיוח. לא נשתף פעולה עם ניסיון ציני להקים ועדה פוליטית שמטרתה אחת: בריחה והסרת אחריות ממשלת השבעה באוקטובר ומכישלונו האישי של נתניהו עצמו.
רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע לחקר האמת, תיתן תשובות לשאלות הקשות ותמנע את האסון הבא".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
א
ראשי האופוזיציה, ביניהם, בנט, גנץ ולפיד שמינו את הלוי, חליווה ורונן בר שהביאו על המדינה את הטבח והמלחמה כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע והסתירו ממנו את כל ההתרעות...
ראשי האופוזיציה, ביניהם, בנט, גנץ ולפיד שמינו את הלוי, חליווה ורונן בר שהביאו על המדינה את הטבח והמלחמה כשאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע והסתירו ממנו את כל ההתרעות לטבח - רוצים ועדת חקירה "ממלכתית"!ועדה עם עמית שיטייח את אחריותם לטבח וייחס אותה לנתניהו - להפילו!המשך 10:10 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפי
ועדת חקירה שחבריה ממונים שווה בשווה בין שמאל וימין, איננה ועדה ממשלתית, אלא שיוויונית והוגנת.10:09 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר