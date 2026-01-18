סיעות האופוזיציה מתנגדות להצעת הקואליציה להקים ועדת חקירה ממשלתית ולא ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר. "לא נשתף פעולה עם ניסיון ציני"

יושבי ראש סיעות האופוזיציה, הוציאו היום (ראשון) הודעה משותפת ובה הם מודיעים כי הם לא יקחו חלק בדיונים סביב הקמת ועדת חקירה ממשלתית לאירוע ה-7 באוקטובר.

בהודעה נמסר: "כל יו"ר סיעות האופוזיציה מודיעים כי לא יקחו חלק בדיוני ועדת החוקה על הקמת ועדת הטיוח. לא נשתף פעולה עם ניסיון ציני להקים ועדה פוליטית שמטרתה אחת: בריחה והסרת אחריות ממשלת השבעה באוקטובר ומכישלונו האישי של נתניהו עצמו.

רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע לחקר האמת, תיתן תשובות לשאלות הקשות ותמנע את האסון הבא".