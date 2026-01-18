ארבעה פעילים זרים שתקפו רועה צאן בבנימין נעצרו, אחרי החקירה שניים מהם שוחררו בתנאים מגבילים והאחרים יגורשו מישראל

ארבעה פעילים זרים נעצרו לאחר שתקפו רוצה צאן בבנימין. לאחר החקירה שניים מהם שוחררו הבוקר (ראשון) בתנאים מגבילים ושניים נוספים יגורשו מישראל.

מהמשטרה נמסר: "משטרת מחוז ש"י פועלת בנחישות, לאיתור ובלימת גורמים זרים המעורבים באירועי אלימות ותקיפה, הסתה ופרובוקציות היוצרות הפרות סדר, חיכוך ופוגעות בתדמית במדינת ישראל בעולם".

האירוע התרחש במהלך סוף השבוע רועה צאן הותקף באיזור מרעה מאושר ליד הפר אל-מוע׳ייר. לוחמי מג״ב איו״ש וכוחות צה״ל הוקפצו למקום. ארבעה חשודים נעצרו בגין תקיפה, הפרת הסדר והפרת צו אלוף החל בשטח זה.

ארבעת החשודים, תושבים זרים, הועברו לחקירה בתחנת בנימין בגין עבירות אלו, כנגד שניים מהם הומצא צו הרחקה מאיזור יהודה ושומרון למשך 15 ימים ושני העצורים הנוספים, הועברו לשימוע ברשות האוכלוסין וההגירה, בסיומו הוחלט על גירושם מישראל. המשטרה מסרה כי משטרת מחוז ש"י תמשיך להפעיל את כלל הסמכויות, בשיתוף פעולה הדוק עם צה"ל ורשות האוכלוסין וההגירה, על מנת למנוע הפרות סדר בגזרת יהודה ושומרון ולמצות את הדין עם כל גורם המעורב בעבירות המסכנות את הציבור.