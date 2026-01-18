שורד השבי ירדן ביבס פרסם פוסט בו פנה לבנו כפיר, שהיה אמור לציין את יום הולדתו ה-3: "אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר. אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי"

ביום שבו כפיר ביבס הי"ד היה אמור לציין את יום הולדתו ה-3, שורד השבי ירדן ביבס פרסם הבוקר (ראשון) פוסט קורע לב באינסטגרם בו פנה לבנו והתייחס לציון היום ומחשבותיו על משפחתו שנחטפה ונרצחה בעזה.

"כפיר אהוב שלי, הספקת להתפנות מהבית בגלל סבב בעזה כמה חודשים אחרי שנולדת, הספקת לטעום אוכל מוצק, התחלת לזחול והספקת לחגוג לאח שלך יום הולדת 4" כתב ירדן. "לא הספקת לחגוג יום הולדת שנה, אז איך אני יכול לציין לך יום הולדת 3?".

עוד באותו נושא ירדן ביבס לבני משפחתו שנרצחו: "בלעדיכם החגים לא חגים בשבילי" 11:10 | חדשות סרוגים 0 1 😢

בהמשך דבריו פנה לבנו: "כפיר, אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר. אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי!".

"אני בטוח שאמא, אריאל וטוני חוגגים לך בגן עדן. אני בטוח שאמא עושה לך את היום הולדת הכי טוב ושמח שאפשר בדיוק כמו שהיא יודעת" סיכם ירדן. "אני אוהב אותך הכי בעולם, תמיד בעולם".