דו"ח של רופאים באיראן שפורסם בעיתון ה"סאנדיי טיימס" הבריטי העריך כי לפחות 16,500 בני אדם נהרגו וכ-330 אלף נוספים נפצעו במהלך דיכוי המחאות באיראן: "זו רמה חדשה של אכזריות"

הזוועה נחשפת: המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, טען בסוף השבוע האחרון כי "כמה אלפי בני אדם" נהרגו בשלושת השבועות האחרונים במהלך גל המחאות באיראן – אך נתונים חדשים שנחשפו הבוקר (ראשון) מציגים תמונה שונה וקשה בהרבה.

לפי דו"ח חדש של רופאים באיראן, שפורסם בעיתון ה"סאנדיי טיימס" הבריטי, ההערכה היא שלפחות 16,500 בני אדם נהרגו וכ-330 אלף נוספים נפצעו במהלך דיכוי המחאות. על פי ההערכות, רוב המפגינים שנהרגו היו צעירים מתחת לגיל 30. הדו"ח גם הציג פרטים על חלק מהמוחים שנהרגו, שכללו בין היתר מעצבת אופנה בת 23, שחקן כדורסל מצטיין בן 21, שלושה כדורגלנים, במאי קולנוע מתחיל וסטודנט שעמד להתחיל דוקטורט באוניברסיטת בריסטול – ונהרג בהפגנה הראשונה שאליה הוא יצא.

עוד באותו נושא אחרי הודעה מוויטקוף: זו הסיבה לדחיית התקיפה באיראן 08:26 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

"זו רמה חדשה של אכזריות" אמר פרופסור אמיר פראסטה, רופא עיניים איראני-גרמני שטיפל בפצועים במהלך מחאות החיג'אב באיראן ב-2022 – וכיום מנהל רפואי במרכז במינכן. "ב-2022 השתמשו בכדורי גומי וברובים שפגעו בעיניים. הפעם הם משתמשים בנשק צבאי, והנפגעים מגיעים לטיפול כשהם סובלים מפגיעות ירי ורסיסים בראש, בצוואר ובחזה. דיברתי עם עשרות רופאים בשטח והם ממש בוכים ובהלם. הם ראו מלחמה".

עוד נאמר כי חלק מהפצועים מתו בשל מחסור בדם, אחרי שכוחות הביטחון מנעו עירויי דם בחלק מהמקרים. בנוסף נטען כי פצועים רבים לא מגיעים לבתי החולים מחשש שיעצרו או ייחטפו מחדרי הניתוח.

פראסטה סיפר כי הרופאים האיראניים שוחחו איתו באמצעות חיבור לרשת "סטארלינק" של אילון מאסק, המאפשרת גישה לאינטרנט דרך תחנות לוויין פרטיות – ומהווה כיום את הדרך היחידה להתחבר לאינטרנט באיראן, אחרי שהמשטר ניתק את רשת האינטרנט במדינה לפני 10 ימים. "צלפים ירו מהגגות וכיוונו לראש של המפגינים" טען אחד הרופאים, שדיבר עם עדי ראייה שברחו מהמדינה וסיפרו על החוויות שלהם. אחרים טענו כי "משמרות המהפכה כיוונו באדישות את האקדח לראשי האנשים".